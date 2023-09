Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 settembre.

Il primo intervento fra i comuni di Alzano e Molino dei Torti per un grave incidente stradale fra due auto: una Renault e una Golf. guidata da una giovane e un ragazzo. Si è trattato di uno scontro frontale conseguenze anche se il ragazzo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e non era in grado di uscire. Sono stati i pompieri ad estrarlo dall’abitacolo e consegnarlo ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Il ragazzo lamentava la probabile rottura del polso e forti dolori al petto, ma non era in pericolo di vita. Meno gravi per fortuna le condizioni della giovane che invece ha riportato contusioni e piccole ferite.

Sempre nel pomeriggio i pompieri son o intervenuti a Pontecurone in un condominio in via Emilia dove una bambina di 5 anni col fratellino minore erano rimasti chiusi in casa da soli al quarto piano.

I pompieri si sono calati nel vuoto dal balcone superiore per entrare in casa, ma nel frattempo la mamma è riuscita a convincere la bimba a farsi aprire la porta e il caso si è risolto.