È periodo di iscrizioni all’Accademia MusicArte e le novità sono tante!

Presentiamo i nuovi docenti dell’Accademia: Lucia Rosati docente di clarinetto e clarinetto basso, Francesco Ronzio per il sassofono, Alberto Capellaro per il violoncello e Andrea Imelio per la Music Production, già docente di basso elettrico.

L’Accademia MusicArte si sta preparando per l’OPEN DAY di sabato 23 settembre con orario 10:30-12:30 e 14:30-17:30. Tutte le persone interessate potranno visitare i locali, vedere le attrezzature musicali presenti, assistere a lezioni aperte e ascoltare le esibizioni dei giovani musicisti già allievi dell’Accademia. Potranno inoltre conoscere tutti i docenti, provare gli strumenti, confrontarsi sul percorso di studio più adatto alle proprie esigenze, avere tutte le informazioni riguardanti i corsi e le attività in segreteria seguiti da uno staff che condurrà tutti i visitatori all’interno di MusicArte. Un momento importante per la città per conoscere una grande realtà novese che si avvale di docenti di chiara fama che, oltre a dedicarsi all’insegnamento, svolgono il loro lavoro di musicisti presso importanti teatri ed istituzioni italiane ed estere.

Un corpo docenti di grande rilievo voluto da Raffaella Tassistro, fondatrice dell’Accademia, per dare a tutti gli iscritti la possibilità di intraprendere un percorso musicale d’eccellenza.

“Ritengo indispensabile affidare la preparazione di tutti i nostri allievi a musicisti che hanno studiato e conseguito diplomi e lauree nel proprio strumento in importanti istituzioni musicali italiane ed estere, strumentisti e cantanti che abitualmente si esibiscono in teatri e sale da concerto di livello nazionale ed internazionale. L’importanza del fare ed essere musicisti per portare ai propri studenti tutte le piccole nozioni per fare Musica è indispensabile per l’Accademia MusicArte.”

Chi sono i nuovi docenti?

Lucia Rosati (clarinetto e clarinetto basso) si è diplomata in clarinetto al Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° G. Laruccia e al Conservatorio Superiore di Ginevra (HEM) con il M° T. Friedli conseguendo il “Prix de Virtuositè”. Tra i suoi mentori spiccano i maestri: C. Conti (già primo clarinetto solista del “Teatro Carlo Felice” di Genova), R. Crocilla (primo clarinetto del “Maggio Musicale Fiorentino”), S. Meyer (solista internazionale), A. Marguier (già clarinetto basso dell’“Orchestra della Suisse Romande”), M. Damerini (pianista e compositore). Prima donna a ricoprire stabilmente il ruolo di clarinetto basso in Italia, suona dal 1997 al “Teatro Carlo Felice” di Genova. Ha suonato con orchestre ed ensemble tra i quali Orchestre de la Suisse Romande, Opern Haus Zurich, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra della RAI di Torino, S.I.M.C. (Società Italiana di Musica Contemporanea); sotto la direzione di Maestri quali: Fabio Luisi, Gary Bertini, Valerij Gergiev, Armin Jordan, Elihau Inbal, Daniel Oren, Wayne Marshall, Andrea Battistoni, Donato Renzetti, Bruno Bartoletti.

Francesco Ronzio (sassofono) inizia gli studi musicali all’età di undici anni, studia al Conservatorio di Milano sotto la guida del M° Mario Marzi con il quale perfeziona la propria tecnica strumentale, si diploma con 110 e lode ed è insignito del Premio Menzione Speciale Arnaldo Rancati per i migliori diplomati del Conservatorio di Milano. Si perfeziona presso il C.R.R. (Conservatoire à rayonnement régional) di Lione (FR) sotto la guida del M° Jean-Denis Michat. Vincitore di concorsi di esecuzione musicale nazionali e internazionali, nel 2015 fa il suo debutto da solista eseguendo il Concerto in Mib per sax e orchestra di A. Glazunov con l’orchestra d’archi “I Musici di Parma”. Ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel 2018 è risultato Vincitore (1° Idoneo) dell’audizione Internazionale per Saxofonisti presso l’Orchestra del Teatro del Maggio musicale Fiorentino con cui ha collaborato e collabora tuttora.

Alberto Capellaro (violoncello) ha compiuto gli studi musicali con i Maestri Pietro Nava e Renzo Brancaleon, conseguendo il diploma di violoncello nel 1992 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella classe del M° Rocco Filippini. Vincitore di concorsi di nazionali e internazionali, ha frequentato i corsi di perfezionamento di violoncello all’Accademia Walter Stauffer di Cremona, i corsi di musica da camera presso l’Accademia Pianistica di Imola e i corsi di perfezionamento orchestrale a Salisburgo sotto il patrocinio dei Wiener Philarmoniker. Collabora attivamente con diverse orchestre quali l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e di Parma, l’Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, la Filarmonica ‘900, l’Orchestra “Guido Cantelli”. Dal 1997 collabora attivamente con l’O.C.I. (Orchestra da Camera Italiana) istituita sotto la direzione del Maestro Salvatore Accardo.

Le iscrizioni sono in corso, per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Accademia MusicArte aperta il martedì e giovedì con orario 16:30–19:30 e il sabato con orario 10:30-12:30, oppure telefonando al 3389572665, o scrivendo a info@accademiamusicarte.com. Le lezioni inizieranno lunedì 2 ottobre per un anno di musica insieme! Affrettati per assicurarti l’opportunità di avere un grande Maestro!