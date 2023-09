Prosegue l’iter per la rigenerazione urbana dell’area scolastica di viale Kennedy: dopo l’affidamento dei lavori per la nuova sede della scuola primaria “Salvo d’Acquisto” il Comune di Tortona sta procedendo con l’affidamento degli interventi di riqualificazione delle aree esterne al nuovo edificio scolastico che si concentreranno su via Trento, area residenziale sede di diverse attività commerciali che necessita di lavori di sistemazione e miglioramento.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale con manto bituminosa, previa scarifica del manto attuale e rialzo dei pozzetti esistenti; il rifacimento dei marciapiedi esistenti sul lato delle scuole con demolizione del manto attuale, sostituzione dei cordoli ammalorati, rifacimento del fondo di allettamento e stesura di nuovo manto in asfalto colato; la realizzazione di un parcheggio nel retro della zona palestra con demolizione della recinzione esistente, rimozione delle alberature, scavo per portare a livello del piano strada l’area, formazione di un nuovo rilevato stradale, realizzazione di aiuole a delimitare il parcheggio, realizzazione di nuova pavimentazione in asfalto; predisposizione di nuova illuminazione pubblica. Si prevede, inoltre, la realizzazione di aree parcheggi e aiuole “zona 30” con realizzazione di aiuole piantumate e nuova segnaletica orizzontale e verticale; sostituzione di tratti di recinzione danneggiata; fornitura e posa di nuovi punti luce.

Gli interventi sono rivolti alla migliore fruibilità degli spazi, dei percorsi pedonali e veicolari rafforzando le caratteristiche proprie di una “zona 30” e riqualificando anche l’aspetto impiantistico dell’illuminazione pubblica.

Gli interventi sono rivolti alla migliore fruibilità degli spazi e del contesto ambientale, dei percorsi pedonali e veicolari rafforzando le caratteristiche proprie di una “zona 30” e riqualificando anche la componente impiantistica dell’illuminazione pubblica.

L’importo complessivo per gli interventi ammonta a 285.000 euro (lavori e somme a disposizione) ed è finanziato totalmente con fondi PNRR.