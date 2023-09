Sono due i candidati che hanno preso ruolo attraverso il Servizio Civile al patronato Inac della Cia: Devi Kodjovi nella sede di Alessandria e Francesca Gastaldo nella sede di Novi Ligure. Saranno supportati rispettivamente da Alessandra Farinazzo e Roberto Zunino.

Devi Kodjovi, 28 anni, si è trasferito dal Togo in Italia pochi anni fa; è laureando in Informatica all’Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria, e ha maturato esperienze di volontariato presso la Caritas di Alessandria: «Mi sono candidato al progetto Inac perché è simile a quello della cooperativa sociale di cui faccio parte come volontario, voglio inserirmi nel mondo del lavoro e della società italiana, oltre a voler dare il mio contributo a sostegno degli anziani bisognosi di attenzione, cura e tutela, essendo loro una categoria con maggiore difficoltà di accesso ai servizi digitali che limita l’esercizio dei propri diritti».

Francesca Galstaldo, 28 anni, si è laureata in Lettere nel 2020 e ha avuto esperienze nel settore dell’Istruzione, come insegnante. «Ho scelto di aderire al progetto Inac per approfondire i temi che riguardano le persone anziane in difficoltà a seguito delle restrizioni Covid, sia a livello di accesso alle cure presso le strutture pubbliche, sia per quanto riguarda la presentazione di domande previdenziali atte a ottenere le prestazioni spettanti, vista la chiusura in massa degli enti pubblici».

Il progetto dell’Inac su cui lavoreranno Devi e Francesca, della durata di 12 mesi, titola “Diritti e benessere per la Terza età” ed è dedicato al miglioramento della qualità di vita degli anziani residenti in Piemonte, particolarmente colpiti dalla pandemia da Covid, attraverso la promozione dell’accesso ai servizi di tutela e assistenza con sportelli informativi.

Spiega la direttrice provinciale Inac Cia Alessandria Alessandra Farinazzo: «Accogliamo i nostri nuovi due giovani offrendo l’opportunità di imparare e conoscere, in un contesto professionale in ambito assistenzialistico e dei servizi sociali. Potrà essere una valida occasione anche per il futuro: nel corso dei dieci anni il nostro Patronato ha aderito al Servizio Civile, alcuni ragazzi sono stati poi assunti nell’organico della nostra Organizzazione».