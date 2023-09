Assegnati dalla Regione Piemonte 500 mila euro di contributi a 12 Comuni e a 2 Unioni Montane per acquistare nuovi scuolabus.

I 14 beneficiari del contributo sono Costa Vescovato, Monleale, Montacuto nell’Alessandrino, Castagnole delle Lanze, Cellarengo, Costigliole d’Asti, Refrancore, Robella nell’Astigiano, Borgo Ticino e Cureggio nel Novarese, Mathi, Settimo Rottaro nel Torinese, l’Unione Montana dei Comuni del Monviso e l’Unione Montana Mombarone (TO).

“Come gli anni scorsi abbiamo voluto mantenere anche nel 2023 il sostegno economico regionale per l’acquisto di scuolabus: un aiuto importante per i Comuni, più che mai consapevoli di quanto siano fondamentali la sicurezza del trasporto e l’attenzione nell’assicurare un servizio all’altezza nei territori, soprattutto per i più piccoli”- commentano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore ai Trasporti Marco Gabusi.