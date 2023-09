Se l’Ufficio Postale, a partire da giovedì 28 settembre chiude temporaneamente per lavori di adeguamento interni, il Comune di Pontecurone si attiva per garantire i servizi principali: ritiro raccomandate, e trasporto con navetta presso la filiale postale di Tortona, dove è attivo uno sportello riservato ai Pontecuronesi, per il ritiro della pensione e per i servizi di consulenza. Basta chiamare in Comune e prenotarsi.

NELLA FOTO IL SINDACO DI PONTECURONE VALENTINO D’AMICO