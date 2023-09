Quasi 60 imbarcazioni dal 1904 agli anni ’60, a rappresentare la storia della navigazione da diporto si sfideranno nelle acque di Imperia, mentre la città si vestirà a festa

Imperia, 4 settembre 2023 – Mancano solo due giorni alla Cerimonia di Apertura delle Vele d’Epoca di Imperia – International Sailing Week, mercoledì 6 settembre alle 17.30 infatti ci sarà l’alzabandiera ufficiale alla presenza del Sindaco, Claudio Scajola e dei principali sostenitori dell’evento: i rappresentanti del Governo, della Fondazione Carige, della Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Regione Liguria. All’inaugurazione, sulle banchine del porto turistico, ci sarà anche l’intervento della Fanfara e degli Incursori della Marina Militare, per uno spettacolo aperto a tutta la città, che si raccoglierà fino a domenica 10 settembre proprio a Porto Maurizio.

Tante sono le iniziative a terra, ma il cuore della manifestazione sono indubbiamente le Signore del Mare, le imbarcazioni d’epoca, alcune costruite più di 100 anni fa che, tenute con grande amore e dedizione da parte dei propri armatori ed equipaggi, sono ancora in grado di regalare grandi emozioni, non solo in navigazione, ma anche – ancora – in regata. Le quasi 60 barche d’epoca infatti, non saranno solo ‘in esposizione’ ormeggiate sulle banchine a Porto Maurizio, ma si daranno battaglia da giovedì 7 settembre a domenica 10, nelle acque antistanti la città, il tutto organizzato da Assonautica Imperia con il supporto dello Yacht Club Imperia.

Tra di esse gli occhi saranno puntati su Vision KC-3, una 8 metri S.I. che giusto qualche giorno è diventata Vice-Campione del Mondo della divisione più numerosa, la Neptune Trophy, a Genova. Vision non è nuova alle prestigiose vittorie, lo scorso 4 aprile al Royal Thames Yacht Club di Londra, in occasione del premio internazionale Classic Boat Award per il miglior restauro, Vision KC-3 è risultata la barca più votata nella categoria superiore a 40 piedi.

Se Vision KC-3 è sicuramente una barca da non perdere, anche la più ‘anziana’ della flotta merita grande attenzione e rispetto. Windhover, costruita nel 1904 da Hamble River, in Inghilterra, è lunga 11,30 metri e pesa 6 tonnellate e mezzo. E’ in legno e mogano con albero in spruce ed è in grado di raggiungere 10 nodi di velocità a vela. Dopo un serio refitting eseguito a Marsiglia nel 2000, ha partecipato a molte regate dedicate alle barche d’epoca, collezionando numerose vittorie e ottimi piazzamenti, è una meravigliosa e vincente regina del Mediterraneo.

Gli avvenimenti non si limitano al mare, ma riguardano anche progetti di prevenzione, la Cardioteam Foundation sarà infatti presente alle Vele d’Epoca di Imperia – International Sailing Week con il Cardiovan, un ambulatorio su ruote in grado di eseguire delle visite in ambito cardiovascolare per prevenire ictus e infarti (oltre 15.000 screening già registrati dalla sua nascita nel 2007). Dopo un periodo di pausa, riprende da Imperia il progetto di visitare le coste italiane con il Cardiovan, e ad Imperia la fondazione sarà presente anche con una barca, un 14 metri progetto Sciarelli costruito da Carlini, Dulcinea dell’armatore Marco Diena, Presidente della suddetta Fondazione, che regaterà nella categoria Spirit of Tradition.

Una festa del mare che coinvolge, nell’anno del suo centenario, una grande città del mare come Imperia, le Vele d’Epoca di Imperia – International Sailing Week, torna ad essere un appuntamento annuale, un classico da non perdere. A partire dalla Cerimonia di Apertura di mercoledì 6 settembre alle 17.30.