In relazione ai recenti episodi di rissa avvenuti sabato sera a Ventimiglia tra cittadini extracomunitari, il Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha presieduto oggi il Comitato Provinciale per l’Ordine la Sicurezza Pubblica finalizzato all’intensificazione di ulteriori interventi di ordine e sicurezza pubblica a tutela della tranquillità dei cittadini ventimigliesi.

Alla riunione erano presenti il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, il Questore, Giuseppe Felice Peritore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Marco Morganti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Omar Salvini, il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Martino Santacroce, l’Ispett.re della Polizia Ferroviaria Roberto Cionti e il Comandante della Polizia Municipale di Ventimiglia, Giorgio Marenco.

L’incontro è stato focalizzato, in modo particolare, sull’area dei giardini pubblici e sulla zona del teatro comunale dove si sono registrati gli eventi citati ed altri episodi, anche di recente, di violenti risse tra migranti avvenute mediante uso di coltelli.

Il Prefetto, nell’occasione ha voluto ringraziare le Forze dell’Ordine e anche l’azione che sta svolgendo la Polizia Municipale di Ventimiglia secondo le disposizioni impartite dal sindaco On. Di Muro in esito alle determinazioni assunte in sede di Comitato.

Va infatti sottolineato che all’incremento di immigrati irregolari che si sta registrando negli ultimi tempi nella città di Ventimiglia, corrisponde un’altrettanta risposta operativa da parte delle Forze dell’Ordine, coordinate dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore.

Infatti gli autori delle risse sono stati identificati dalle Forze di Polizia e nei confronti degli stessi si sta procedendo all’adozione di provvedimenti di espulsione.

Tale sinergia di interventi tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sta consentendo di gestire efficacemente quelle situazioni di maggiore criticità che assumono rilievo sotto il profilo penale ma anche quelle che si traducono in comportamenti tali da determinare condizioni di degrado nei giardini pubblici della città.

Ciò grazie anche ai servizi svolti dai “Poliziotti e Carabinieri di quartiere” che assicurano una costante presenza anche con pattuglie motomontate della Polizia di Stato.

Nell’odierna riunione di Comitato, i citati servizi sono stati ulteriormente incrementati con l’istituzione di un presidio fisso nei giardini pubblici di reparti di rinforzo inquadrati della Polizia di Stato, al fine di evitare il ripetersi di episodi criminosi soprattutto nelle ore serali e di procedere alla identificazione e alla conseguente espulsione degli stranieri irregolari.

Inoltre, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine la Sicurezza Pubblica sono state previste misure straordinarie di controllo del territorio da svolgersi nelle ore serali su tutto il territorio di Ventimiglia, al fine di prevenire possibili situazioni che possano incidere sulla sicurezza dei cittadini, ed evitare situazioni di pregiudizio per la cittadinanza.

Verranno, inoltre, effettuati accurati controlli sul rispetto dei divieti disposti con ordinanze del Sindaco di Ventimiglia sia in materia di vendita e asporto di bevande alcoliche, sia in tema di misure antibivacco soprattutto nelle aree del centro cittadino.