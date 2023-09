Il museo civico del Lucus Bormani ha presentato al Forte di Santa Tecla a Sanremo l‘offerta culturale e didattica prevista per il 2023/24: 5 nuovi laboratori si aggiungono alle numerose attività del museo.

In occasione dell’open day di mercoledì 20 settembre, dedicato a insegnanti e operatori educativi, il Museo Civico del Lucus Bormani e la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” – d’intesa con l’Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina Sabrina Messico – hanno avuto modo di presentare al pubblico la loro offerta didattica e formativa, elaborata dal personale scientifico del museo facente parte dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. All’incontro, organizzato dalla Direzione Regionale Musei Liguria presso il Forte di Santa Tecla di Sanremo, hanno partecipato insegnanti e operatori educativi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio imperiese.

I servizi didattici ed educativi del museo sono finalizzati a valorizzare, divulgare e incentivare la fruizione del patrimonio culturale del Golfo di Diana attraverso attività incentrate sulla scoperta della storia e dell’archeologia del territorio dianese. “L’archeologia in classe”, “Favole al museo”, “Caccia ai reperti” e “Un giorno da legionario” sono solo alcuni dei laboratori già proposti e confermati dal museo del Lucus Bormani, ai quali si aggiungono i nuovi “Scavo anche io”, con la possibilità di sperimentare le attività di indagine e ricerca attraverso la simulazione di uno scavo; “Artisti preistorici”, che prevede la riproduzione dei disegni dei primi uomini attraverso terre, pitture e carboni; “Giochiamo con la storia”, che riprende i giochi e i passatempi dei giovanissimi di duemila anni fa; “Scrivendo con i romani”, che porta alla scoperta della fabbricazione dell’inchiostro nell’Antica Roma e “Costruiamo un mosaico”, per sperimentare l’arte del mosaico. I laboratori – rivolti ai ragazzi dai 6 ai 13 anni – hanno la durata di un’ora e il costo è di 2,50 € per ciascun iscritto.

Il Museo civico del Lucus Bormani ha sede nel Palazzo del Parco di corso Garibaldi 60 a Diano Marina. L’orario invernale (da settembre a giugno) prevede le seguenti aperture: mercoledì e venerdì 9.30-13.30, giovedì 9.00-12.00 e 15.00-17.00, sabato 9.00-13.00 e 15.00-17.00. La visita prevede il pagamento di un biglietto di 5.00 € (ridotti 2.50 € e 2.00 € per le scuole). Per informazioni +39 0183 497621 e museodiano@tiscali.it.