Le Muse, il Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile della Riviera dei Fiori, è arrivato al suo evento conclusivo che si terrà al Museo Civico di Sanremo domenica 17 settembre a partire dalle ore 17 con il finissage della mostra CreAzione Donna dedicata al tema Donna e Libertà e in particolare alle donne iraniane. Proprio domani, 16 settembre, ricorre infatti l’anniversario dell’uccisione di Masha Amini, assassinata per non aver indossato correttamente il velo.

Ricordiamo le artiste, italiane e straniere, che hanno partecipato all’esposizione CreAzione Donna: Jenny DL, Patrizia Falconetti, Marisa Fogliarini, Barbara Harvey, Paola Lanteri, Daniela Mencarelli Hofmann, Ona Sadkowsky, Rahel Sadkowsky, Edy Santamaria, Franca Sasso e Stefania Zorzi. C

Per quest’ultimo appuntamento è previsto un dibattito su Mamma o non mamma? Il corpo delle donne e la maternità moderato da Gabriella Benedetti e da Bianca Scaglione. Partecipano le scrittrici Cinzia Pennati, Chiara Pasetti, Simona Cantelmi e Donatella Sasso; seguono le consuete presentazioni flash dei libri delle autrici. Il festival si conclude con il concerto di Patrizia Cirulli alle 21.10.

L’idea

L’idea del Festival è quella di sostenere e divulgare la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell’arte. Il festival intende il concetto di femminile come modo di essere e di sentire la vita e quindi come possibilità di arricchimento per la società tutta. Si propone di sostenere e divulgare una ricchezza che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival rivolge la sua attenzione a opere di scrittrici emergenti accompagnate da madrine, ossia da nomi noti nel mondo della letteratura, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni della Riviera dei Fiori.

Sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo. Comune di Camporosso, Banca di Caraglio, Coop Liguria, Soroptimist, Club per l’UNESCO di Sanremo.