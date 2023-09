È deceduto all’età di 81 anni, Enrico Laguzzi, storico armaiolo di Tortona: lo piangono Carmen, Elena, Stefano, Edoardo, Filippo, Giuliano e i parenti tutti.

Laguzzi era conosciuto da tanti tortonesi per aver gestito lo storico negozio che portava il suo nome: prima all’inizio dei Portici Frascaroli, a breve distanza da largo Borgarelli e a pochi passi dal negozio dischi “Emiliani” e dal Gran bar Bardoneschi e poi, negli ultimi decenni in via Sarina (nella foto). A Tortona e nella zona era conosciuto e apprezzato non solo dai tanti cacciatori ai quali forniva armi e munizioni per coltivare il loro hobby, ma da tante persone per la sua grande bontà.

Laguzzi è deceduto mentre si trovava ricoverato all’ospedale di Torotna e da dove arriverà la salma.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 18 settembre, alle 10:30 nella chiesa di San Michele mentre il Santo Rosario sarà recitato questa sera, domenica 17 settembre, alle ore 19:00 sempre nella stessa chiesa.

I parenti hanno espresso un ringraziamento di cuore al Dottor Alberto Bonissone e ai cari amici Dottor Marco Crivelli Gianluca, Martina, Federica, alla famiglia Marazzi. I familiari ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia funebre a tutti coloro che scriveranno con affetto un pensiero di ricordo su https://www.necrologitortona.it/ da cui è stata tratta l’immagine apparsa anche sui manifesti funebri.

Enrico Laguzzi era nato a Tortona il 1° novembre del 1941. Ai familiari le condoglianze di tutta la redazione.