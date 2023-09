Non era mai successo che un assessore regionale venisse a Pontecurone all’apertura dell’anno scolastico. Vittoria Poggio, Assessore regionale alla cultura, al turismo e al commercio, ha voluto augurare Buon anno scolastico ad alunni, insegnanti e personale scolastico delle scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Pontecurone.

Accompagnata dal Sindaco D’Amico, dal Direttore Scolastico Gaetano Mallìa, dal Parroco don Loris Giacomelli e dagli assessori Mogni, Ansalone e Mazza, non si è limitata a formule di rito trite e ritrite, ma ha lanciato in tutte le classi, in cui si è soffermata, un preciso messaggio, un obiettivo educativo di primaria importanza: ha chiesto a scolari ed insegnanti di lavorare per sviluppare il rispetto reciproco e la collaborazione, ogni giorno, in ogni contesto, soprattutto da parte dei maschietti nei riguardi delle bambine. Da lì occorre partire, per responsabilizzare i giovanissimi e accompagnarli nel cammino della consapevolezza, della partecipazione responsabile e di un maggior senso civico. Miglior augurio non si poteva fare ai nostri bimbi e ragazzi.