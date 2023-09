Egregia redazione,

Voci insistenti riferiscono del prossimo trasferimento al Palasalute di Porto Maurizio del centro prelievi di Diano Marina e del Golfo dianese, causa la carenza di personale. Sembrerebbe siano già state effettuate riunioni in merito e i ticket potranno essere pagati in farmacia.

Questa, a mio avviso non è più una questione organizzativa ma politica e anche all’ interno della stessa Asl non tutti i dipendenti, a quanto pare, ne sono a conoscenza.

Forse per alcuni politici 14.000 residenti, più i molti provenienti da Andora e Laigueglia, non contano nulla, per non parlare dei turisti semi stanziali e di passaggio. Occorre dare visibilità a questa problematica, che tocca tutti.

Occorre mobilitarsi con tutte le forze per cercare di intervenire.

Lettera firmata