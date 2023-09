Decisamente un “grand final” per la chiusura del Festival “Pieve in Musica”: il concerto di archi ha portato in Pieve quasi 150 persone che hanno potuto ascoltare un magnifico repertorio “austriaco” attraverso tre differenti periodi musicali: il classicismo di Mozart, il primo romanticismo di Mahler per e il tardo romanticismo di Schubert.

Si conclude così il festival musicale organizzato dal Maestro Alberto Carnevale Ricci in collaborazione con l’Associazione Culturale Viguzzolese e il patrocinio del Comune di Viguzzolo.