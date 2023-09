“AFA26 è un progetto di riqualificazione urbana attraverso l’arte. Nasce dalla necessità di coinvolgere nella creazione artistica i giovani e allo stesso tempo riqualificare un’area verde preziosa come i Giardini Pubblici, luogo simbolo della cultura alessandrina, sede del Teatro Comunale e biglietto da visita della città. L’idea è quella di stimolare la cittadinanza a riscoprire le potenzialità di questo meraviglioso luogo rendendolo vivibile e sicuro per ogni fascia d’età, un luogo dove i bambini possano giocare, i giovani socializzare, avendo le opportunità per esprimersi. Per fare tutto ciò coinvolgeremo le scuole, i centri aggregativi e le realtà artistiche locali al fine di creare gruppi di lavoro di “produzione artistica” con l’ambizione di creare un collettivo che negli anni sia capace di far vivere i giardini in vista della riapertura del teatro. L’aspirazione è quella di destinare a questo collettivo un luogo dedicato all’interno del teatro.”

