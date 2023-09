Ieri sera, giovedì 28 settembre è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Tortona in seduta plenaria.

Nelle comunicazioni iniziali il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha riferito del prelievo dal fondo di riserva del Comune deciso dalla Giunta per consentire di dare continuità al supporto esterno dello Sportello edilizia e ha poi dato lettura della comunicazione ricevuta dal Consigliere Federico Mattirolo che ha annunciato l’intenzione di rassegnare le dimissioni dal Consiglio per ragioni personali a far data dal prossimo 16 ottobre. Al suo posto entrerà in Consiglio Valeria Vacchini prima dei non eletti della lista Progetto Tortona. La surroga si terrà nella prossima seduta già calendarizzata per il 26 ottobre.

Sono stati poi approvati all’unanimità i verbali delle sedute precedenti mentre il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari modificato lo scorso giugno ritornava in Consiglio per l’approvazione definitiva. A illustrare il punto l’assessore Mario Galvani: la modifica comprendeva l’inserimento, per la vendita, di due terreni in strada n località Cascina Permuta (1.710 mq) e Cascina Pecorara (1.920 mq). Favorevole la maggioranza, astenuta l’opposizione.



La parola poi è passata all’assessore Luigi Bonetti che ha illustrato il bilancio consolidato per l’esercizio 2022 che comprende anche i risultati dei rispettivi esercizi delle società partecipate dal Comune: il documento è stato approvato con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.

Si è poi passati all’approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e la presa d’atto del DUP 2024-26 che sono stati accorpati nella discussione. A illustrarli il Sindaco Federico Chiodi. Entrambi i documenti sono stati votati con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione.