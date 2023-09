Domenica 1 ottobre nella provincia di Alessandria un ricco calendario di iniziative coinvolgerà la Cittadella di Alessandria e il Forte di Gavi nell’ambito del progetto Forti Fortissimi che per un intero fine settimana vedrà le cinque fortezze piemontesi unite in un unico circuito museale e culturale diffuso con proposte pensate per un target diversificato di visitatori e turisti, che include appassionati di storia, cultura, natura, ma anche giovani e famiglie.

Si tratta di un evento che coniuga aperture straordinarie e visite guidate ai siti, spettacoli teatrali e attività outdoor.

Forti Fortissimi è un’iniziativa di valorizzazione turistico-culturale ideata dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, coordinata dalla Fondazione Artea e in partenariato con Associazione Abbonamento Musei, Fondazione Piemonte dal Vivo e Visit Piemonte

Vi segnaliamo in particolare lo spettacolo L’altro mondo in cui gli spettatori e le loro percezioni dei temi ambientali diventano centrali rispetto alla rappresentazione. Lo spettacolo fa parte del format Teatro a pedali e pertanto sarà realizzato ad impatto zero, alimentando la scena con un sistema di co-generazione elettrica azionato da una serie di biciclette collegate a un impianto di accumulo. I partecipanti sono chiamati pedalare, prima e durante lo spettacolo, contribuendo di fatto all’auto-sostenibilità dell’evento.