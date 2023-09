Incidente stradale, oggi, pomeriggio, giovedì 14 settembre, lungo la strada provinciale che collega San Sebastiano Curone: una seat Ibizia, per cause ancora in corso di accertamento è uscita dalla carreggiata e si è capottata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e l’elicottero da Alessandria, ma la donna non era così grave da essere trasportata con l’elisoccorso: è arrivato il marito che l’ha caricata su un’altra auto e l’ha portata in ospedale.

L’elicottero è tornato in Alessandria senza feriti.