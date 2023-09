Un giovane di 22 anni è rimasto folgorato, oggi pomeriggio, giovedì 14 settembre, poco dopo le 16 dai fili dell’alta tensione nella zona delle acciaierie. La dinamica dell’accaduto non è chiara e ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, fatto sta che il giovane è molto grave: ha riportato diverse ustioni di vario grado in molte parti del corpo ed è stato trasportato con l’elicottero del 118 al Reparto Grandi ustionatati dell’ospedale CTO di Torino dove si trova in prognosi riservata

