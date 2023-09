Apre i battenti questo fine settimana, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, la tredicesima edizione di “Fattorie aperte” su tutta la regione per un totale di 28 aziende coinvolte. Un evento educational, che promuove al contempo i prodotti tipici, organizzato dalla Regione Liguria, in collaborazione con il Sistema Camerale della Liguria, l’Ufficio scolastico Regionale, le organizzazioni professionali agricole (Cia, Cisl- Ugc, Coldiretti e Confagricoltura) e della pesca (Coldiretti-Impresa pesca, Confcooperative e Legacoop). “Attendiamo una buona adesione – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – per un appuntamento molto atteso da scuole e famiglie che prevede 60 experience gratuite e il concorso fotografico intitolato “Scattiamo … in fattoria” su due sezioni: adulti e bambini”. Per partecipare al contest c’è tempo sino al 14 novembre, informazioni sul sito https://www.agriligurianet.it/it/vetrina/moduli-home-page/notizie-dalla-regione-vetrina/focus-vetrina/item/6962-fattorie-aperte-2023.html. I vincitori saranno premiati presso la sala della Trasparenza della Regione Liguria con prodotti enogastronomici liguri. In caso di maltempo la manifestazione “Fattorie aperte 2023” verrà rimandata a sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023.

