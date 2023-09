Sarà presente anche l’Azienda Ospedaliera di Alessandria alla Notte della Ricerca organizzata dall’Università del Piemonte Orientale per la serata di oggi, venerdì 29 settembre, dal titolo “One Planet, One Health”, riprendendo le tematiche dei progetti di NODES – Nord-Ovest Digitale E Sostenibile, legato a NextGenerationEU (PNRR).

Il titolo della conferenza dedicata all’AO AL sarà “Intelligenza artificiale e le sue applicazioni in medicina: l’integrazione con il DAIRI” e sarà tenuta nell’aula B102 dell’UPO da Massimo Canonico, Francesco Desimoni, Annalisa Roveta, Francesca Ugo afferenti al DiSIT e al DAIRI.

Sarà l’occasione proprio per soffermarsi sulla proficua collaborazione consolidata negli anni tra l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e il DiSIT, il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’UPO, nel campo dell’attività scientifica, della ricerca, della formazione, della didattica e della consulenza scientifica.

Attraverso il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione diretto da Antonio Maconi, questo rapporto è stato ulteriormente consolidato, concretizzandosi nell’istituzione della SSD Laboratori di Ricerca, il cui project leader è Leonardo Marchese.

La conferenza avrà due parti: nella prima si parlerà dell’Intelligenza Artificiale in medicina, mentre nella seconda dell’integrazione delle competenze e delle risorse tecnologiche DAIRI-DiSIT. In particolare sarà sottolineato come sempre più spesso in ambito medico venga sfruttata l’Intelligenza Artificiale per fare un’analisi accurata della diagnosi dei pazienti e provare a predire il decorso della malattia.

Saranno illustrati anche tre casi concreti in cui medicina e intelligenza artificiale collaborano per migliorare lo stato dell’arte nei campi riguardanti la medicina di precisione, la riabilitazione motoria e l’analisi radiologica.

L’intervento si concluderà con l’analisi di come l’integrazione DAIRI-DiSIT permetta di affrontare lo studio delle patologie ambientali, attraverso un approccio One Health, che considera la salute umana, animale e dell’ecosistema estremamente correlate.

Per avere maggiori informazioni sulla Notte della Ricerca: https://settimanaricerca.uniupo.it/notte-della-ricerca