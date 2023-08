Vandali alla “Lucciola” un piccolo parco giochi nel cuore di Tortona all’inizio di Viale Milite Ignoto in mezzo la verde rigorosamente chiuso durante le ore notturne e teatro di eventi durante la stagione estiva eppure l’altra notte qualcuno è entrato e ha danneggiati i giochi come di può vedere dalle immagini da Silvana Zaietta su un gruppo Social “prese” anche da altri colleghi insieme alla notizia senza citare la paternità (e questo è scorretto) come fossero le loro.

L’area è stata subito ripulita dai vetri mentre in municipio hanno condannato ovviamente l’atto vandalico assicurando che i giochi saranno riparati nel più tempo possibile.