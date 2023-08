La Questura di Imperia, al fine di garantire una cornice di sicurezza agli eventi che hanno interessato la settimana di Ferragosto, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche mediante l’impiego delle moto d’acqua della Polizia di Stato condotte da operatori altamente specializzati al fine di garantire anche la sicurezza del litorale.

Sempre nell’ambito del controllo del territorio, a Ventimiglia è stata introdotta la figura del poliziotto di quartiere, massima espressione del concetto di prossimità: si tratta di pattuglie appiedate che si inseriscono nel tessuto socioeconomico della città contribuendo al mantenimento di ordine e sicurezza pubblica.

Inoltre, è stato approntato un dispositivo atto a prevenire gli episodi legati al fenomeno della c.d. mala-movida, tipica nella stagione estiva che favorisce l’aggregazione di molte persone nei luoghi ove sono ubicati bar, discoteche e locali notturni.

L’alta concentrazione di giovani, spesso dediti al consumo di alcolici, richiede specifici controlli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti che potrebbero essere posti in essere tanto dagli avventori quanto da parte dei gestori dei locali.

Si tratta di servizi interforze, disposti dalla Questura di Imperia sulla scorta di quanto stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che hanno interessato i territori di Imperia, Sanremo e Ventimiglia durante tutto il periodo estivo.

Gli operatori hanno posto in essere, ciascuno nell’ambito di competenza, una serie di controlli amministrativi nonché l’identificazione degli avventori e dei soggetti impiegati in servizio di sicurezza e stewarding

In particolare, solo nella scorsa giornata di venerdì 11 agosto, a Sanremo, nell’ambito di tale attività sono stati controllati 11 esercizi commerciali e tra questi, 2 sono stati oggetto di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito della mancanza del Documento di Valutazione dei rischi previsto dal D. Legislativo nr. 81 del 2008, oltre ad essere contravvenzionati in quanto omettevano di esporre gli orari di apertura del locale e non esponevano al pubblico la licenza come previsto dalla normativa vigente.

Tali controlli, talvolta culminati nell’elevazione di sanzioni amministrative ad alcuni dei più noti locali dei territori interessati, sono stati integrati dalle attività messe in campo anche in ambito stradale e autostradale dalla Sezione Polizia Stradale di Imperia. Invero, mediante periodici controlli gli operatori della Polizia Stradale hanno proceduto all’identificazione di numerosi automobilisti, nonché agli accertamenti mediante l’utilizzo di precursori ed etilometro volti alla sicurezza degli utenti della strada e più in generale alla prevenzione e repressione dei comportamenti che possono costituire pericolo per la sicurezza stradale, rafforzando in tal modo i controlli dedicati per tutto il periodo estivo.

I controlli amministrativi dispiegati in ragione dell’aumento del flusso turistico nel periodo estivo hanno inoltre fatto emergere che talune strutture ricettive hanno omesso le comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza previste dalla legge.

La Polizia di Stato è inoltre stata impegnata nel mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dello svolgimento dei diversi eventi che nel corso settimana hanno interessato il territorio provinciale, tra cui di particolare rilievo la manifestazione canora della nota cantante Irene Grandi e lo spettacolo pirotecnico tenutosi a Sanremo nella serata del 14 agosto, che hanno visto la partecipazione di numerosissime persone tra turisti e residenti.