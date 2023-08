“Nei prossimi giorni in val Curone si svolgerà la 7′ edizione del ‘concertino dei giovani’: concerto per strumenti e voci con musiche classiche, pop e spiritual organizzato e diretto dal Maestro Giorgio Ubaldi. Insegnante di coro a Milano e Piacenza, da anni trascorre parte delle vacanze a Gremiasco dove ha creato un coro, denominato appunto Coro della Val Curone, formato da ragazzi e adulti della zona uniti dall’amore per la musica e soprattutto dalla voglia di divertirsi, che in agosto si riuniscono per esibirsi nei vari paesi della valle, in una sorta di piccola tournée.

Tre gli appuntamenti in calendario: sabato 19 nella chiesa parrocchiale di Fabbrica Curone, domenica 20 nella chiesa parrocchiale di Gremiasco, venerdì 25 presso la Sms di S. Sebastiano Curone. Tutti i concerti saranno alle ore 21 ad ingresso libero. Lorenza Cavanna”