Tre diversi interventi nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortina in un’estate piena di incendi che non sembrano mai aver fine e tengono costantemente impegnati i pompieri tortonesi nel spegnerli.

Il primo intervento della giornata, però, ha riguardato un incidente stradale di un Tir che trasportava inerti. E’ accaduto sulla ex statale 211 per Sale quando per cause ancora in corso di accertamento il camion è uscito dalla carreggiata seminando materiale edile ovunque. Illeso l’autista ma parecchio lavoro per i pompieri.

I Pompieri sono poi intervenuto alla frazione Frascata di Brignano per un incendio che è in atto ormai da quasi due giorni dove sono bruciati cuirca 30 mila mq di bosco.

Ultimo intervento prima di cena sull’A/21 per un incendio di sterpaglie, stavolta di ridotte dimensioni.