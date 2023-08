REVOLUTION CULTURE 2023

3° WEEK-END

11 AGOSTO – CORSO VIGANO’

Ore 20:00 Dibattito intitolato: “Testimoniamo la Sostenibilità” a cura di: La Collina degli Amici/San Lorenzo/Giaminardi

Ore 21:00 Dj set byShama

SIMONE GIUSIO “SHAMA” È NATO AD ACQUI TERME IL 5 GIUGNO 1990. IL SUO APPROCCIO CON LA MUSICA È NATO PARTECIPANDO ALLE PRIME FESTE DI AMICI E SUCCESSIVAMENTE AL DJING NEL 2007. FREQUENTANDO I VARI LOCALI DELLA ZONA HA POTUTO CAPIRE E CONOSCERE I VARI GENERI E LE SFACCETTATURE MUSICALI CHE L’HANNO PORTATO A SCEGLIERE IL SUO PERCORSO NELLA MUSICA TECHNO DETROIT, DUB TECHNO E A FARE RICERCA PER INCREMENTARE IL SUO BAGAGLIO. SUCCESSIVAMENTE HA INTRAPRESO UN PERCORSO DI STUDIO NELL’AMBITO DELLA PRODUZIONE, ANCORA IN FASE DI SVILUPPO. È STATO RESIDENT DJ AL CLIPPER BAR DI ACQUI TERME, SVILUPPANDO BUONE CAPACITÀ TECNICHE E IMPARANDO A CONOSCERE LA PISTA. DA UN ANNO A QUESTA PARTE È ENTRATO A FARE PARTE DEL GRUPPO “LYRA LABEL”. DA QUI SONO NATE LE PRIME COLLABORAZIONI AVENDO LE STESSE PASSIONI, LA STESSA VOGLIA DI CREARE UNA COMMUNITY E UNA COSA FONDAMENTALE, LA VOGLIA DI CONDIVIDERE LA MUSICA. LA SUA VISIONE MUSICALE È QUELLA DI SELEZIONARE E CREARE ARMONIA TRA LE CANZONI E LE PERSONE.

12 AGOSTO – PIAZZA DELLA BOLLENTE

Ore 20:00Dibattito intitolato: “I tuoi soldi fanno la differenza – Modelli economici di sostenibilità territoriale” a cura di: G.A.L. Borba

Ore 21:00 Concerto Lo Straniero

LO STRANIERO NASCE NEL 2014. SU OLTRE 600 PARTECIPANTI È FRA I SEI FINALISTI DEL ROCKCONTEST DI CONTRORADIO: A DICEMBRE 2014 SI ESIBISCE ALL’AUDITORIUM FLOG DI FIRENZE E DI FRONTE ALLA GIURIA PRESIEDUTA DA MANUEL AGNELLI È FRA I VINCITORI DEL “PREMIO DE PASCALE” PER IL MIGLIOR TESTO IN ITALIANO CON IL BRANO “SPEED AL MATTINO” CONSEGNATO DA CRISTINA DONÀ. NEL 2015 LO STRANIERO È FRA GLI ARTISTI SCELTI DA MTV NEW GENERATION, NEL CORSO DELL’ANNO IL GRUPPO È IMPEGNATO IN UN PRIMO TOUR DI TRENTA DATE E SUONA AL MAPEI STADIUM DI REGGIO EMILIA PER “LA MUSICA SCENDE IN CAMPO”. NEL 2016 LA BAND È SELEZIONATA DALLA GIURIA TECNICA TRA GLI ARTISTI PIÙ VOTATI DAL PUBBLICO PER PARTECIPARE ALLA QUARTA EDIZIONE DI “SOTTO IL CIELO DI FRED” – PREMIO BUSCAGLIONE. L’OMONIMO ALBUM D’ESORDIO ESCE NEL MAGGIO DEL 2016 PER LA TEMPESTA DISCHI: L’ALBUM È BEN ACCOLTO DALLA CRITICA E LA BAND CHIUDE CON UN TOUR DI QUARANTA DATE PARTECIPANDO AD ALCUNI IMPORTANTI FESTIVAL COME MI AMI, BALLA COI CINGHIALI, NIM, A NIGHT LIKE THIS, ALTA FELICITÀ, L’ISOLA IN COLLINA. ALL’INIZIO DEL 2017 LO STRANIERO TIENE QUATTRO CONCERTI A LONDRA E PRENDE PARTE AL FESTIVAL ITINERANTE LA TEMPESTA GIRA E AD UNO DEGLI ULTIMI CONCERTI DEL TOUR DI “INUMANI” DEI TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI SUONANDO INSIEME IL BRANO “I CACCIATORI”. NEL GIUGNO 2017 PARTECIPA CON IL BRANO “STATION TO STATION” ALLA COMPILATION TRIBUTO A DAVID BOWIE PUBBLICATA DA RUMORE A TRENT’ANNI DAL PRIMO CONCERTO ITALIANO.

Un grande progetto, una combinazione vincente che unisce musica, arte, performance, enogastronomia ed educazione ambientale in una programmazione estiva ricca e frizzante: Revolution Culture 2023 annuncia il suo ritorno, dopo il successo riscosso nell’estate 2022.

La Città di Acqui Terme, nell’anno 2022, ha visto la nascita del progetto Revolution Culture, al quale l’Amministrazione Comunale ha prontamente aderito in considerazione della rilevanza sociale dell’obiettivo principale al quale ambiva: favorire la transizione ecologica attraverso la musica. Revolution Culture è un progetto culturale, ideato e creato dall’artista Alex Leon, organizzato dal Comune di Acqui Terme e da Monferrato Music Management per sensibilizzare i giovani su temi ambientali attraverso dibattiti, attività e concerti. Il progetto si avvale di diversi partner per portare nelle piazze italiane la realizzazione di eventi culturali con un impatto positivo sull’ambiente. Il team, in collaborazione con vari enti, lavora per sostenere progettualità di transizione green e di economia circolare delle aziende e dei territori coinvolti anche attraverso eventi di raccolta fondi.

“La tematica ambientale, nonostante sia un tema di scottante attualità, spesso è accolta con poco entusiasmo dal pubblico. La particolarità e il pregio di Revolution Culture sono di aver saputo creare un approccio alternativo, invitando alla riflessione su argomenti che riguardano il nostro futuro in un contesto sereno, aperto al dialogo e al confronto, senza ignorare i rischi ma affrontando l’argomento in modo propositivo, con l’intervento attivo delle fasce più giovani che rappresentano il futuro” – dichiarano il Sindaco dottor Danilo Rapetti e l’Assessore alla Cultura dottor Michele Gallizzi.

Revolution Culture è un impulso per rimettere in primo piano la correlazione e la simbiosi dell’essere umano ed il pianeta Terra, riportando in equilibrio questo aspetto fondamentale e vitale per il benessere di tutte le specie viventi. Un equilibrio destabilizzato dall’eccessivo consumo di risorse naturali, da un continuo inquinamento dell’ambiente e da un modello consumistico del vivere quotidiano che ci ha portato fuori rotta da ormai decenni. É arrivato il momento di creare un’inversione di tendenza, una rivoluzione culturale utilizzando gli eventi musicali come veicolo comunicativo.

Nella città termale si svolgeranno numerosi concerti e dibattiti che animeranno le principali vie e piazze, quali Piazza della Bollente, Piazza Italia, Corso Viganò e Corso Italia.

I dibattiti avranno lo scopo di approfondire argomenti legati alla sensibilizzazione su temi di sostenibilità sociale e ambientale, economica, energetica, favorire l’incontro tra enti pubblici e privati, educare alla transizione ecologica, educare ad interventi a sostegno del lavoro e alla tutela dei beni pubblici, dell’ambiente e del paesaggio. Questi incontri apriranno le serate musicali intese a incentivare il turismo, utilizzando la musica e le eccellenze enogastronomiche per promuovere concetti di sostenibilità a livello nazionale ed internazionale.

Quest’anno 2023 il festival, giunto alla sua seconda edizione, sempre sotto la direzione artistica di Alex Leon, vedrà ancora una volta protagonista la città di Acqui Terme con 10 eventi i quali si terranno in Corso Viganò il venerdì e in Piazza della Bollente il sabato dal 28 luglio al 26 agosto e un evento inaugurale il giorno 1 luglio in Corso Italia/Piazza Italia per presentare alla città la nuova edizione del festival.

Tuti gli eventi sono aperti al pubblico gratuitamente.