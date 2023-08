Il comune di Taggia si prepara a un settimana di grandi eventi in occasione del Ferragosto. Si parte già questo weekend.

Venerdì 11 agosto alle 21.30 in piazza Tiziano Chierotti, il concerto della band Senza Ali-B, tributo a Vasco Rossi. Sabato 12 agosto, sempre nella piazza principale di Arma di Taggia, alle 21.30, spazio alla musica elettronica con il tributo a Gigi D’Agostino. Nel chiostro del convento dei Domenicani a Taggia, alla stessa ora, si esibirà il West Side Quartet in un repertorio che spazierà dalla musica classica alle colonne sonore dei film più iconici.

Domenica sera triplo appuntamento con “La Piazza si fa Cinema: Le Mans’66 – La grande sfida” in via Lido; “Musica e Parole” a cura del Centro Culturale Tabiese in piazza Ss. Trinità; e un omaggio alla disco music in piazza Tiziano Chierotti con Mirror + 80 V.D.

Lunedì 14 la settimana di Ferragosto entra nel vivo con un doppia appuntamento musicale. Ad Arma di Taggia, in piazza Tiziano Chierotti, il pubblico si scatenerà accompagnati dai ritmi Latin Pop e Disco Night dei “I Love Frankie”. Una vera e propria serata disco, con tanta animazione, per far divertire il pubblico di ogni età.

Nella stessa serata, in piazza Gastaldi a Taggia, andrà invece in scena “L’Ultima Diva”, un concerto-spettacolo in occasione della nascita di Maria Callas a cura del Teatro dell’Albero.

Altro grande evento musicale la sera di Ferragosto in piazza Tiziano Chierotti insieme alla Sharry Band. Con alle spalle 10 tour invernali ed 11 tour estivi straordinari, lo spettacolo della Sherry Band è già stato visto, ballato e cantato da oltre un milione di persone. Dal 2006 sono ufficialmente il tributo nazionale alla Disco Dance e si attestano come una delle migliori band del genere in tutto il panorama italiano. Il loro spettacolo è basato fondamentalmente sulla sinergia tra musical e live concert, inimitabile, poiché ideato, costumizzato e coreografato con l’unico obbiettivo di far divertire il pubblico.

Mercoledì 16 agosto il ritorno atteso della serata “Voglio tornare negli anni ‘90”. Un format che sta facendo ballare mezza Italia. Lo scorso anno ha ottenuto un grande successo di pubblico, confermandosi una delle serate più partecipate dell’offerta turistica del Comune di Taggia.

Giovedì 17 agosto andranno invece in scena i Moonskin, sempre in piazza Tiziano Chierotti. Tribute band dei Maneskin, si sono esibiti a Tali e Quali sulla Rai ottenendo un grande successo. A partire dalle 16.00, sempre giovedì 17 agosto, si terrà sul lungomare anche la fiera “Artigianato Sotto le Stelle”.

Venerdì 18 agosto, alle 21.30 in piazza Tiziano Chierotti, un format fresco e giovane dal titolo “La vita a 30 anni”.

Altra grande tribute band sabato 19 agosto in piazza Tiziano Chierotti, il primo tributo italiano a Max Pezzali porterà sul palco i grandi successi degli 883 durante uno spettacolo unico e coinvolgente.

La settimana si chiuderà domenica 20 agosto con “Arma di Taggia in fiera – Un Mare di Affari” organizzata in villa Boselli, via Cornice e via Queirolo dall’associazione CNA Imperia, a partire dalle 8.00. Mentre a Taggia, nell’ex Mercato Coperto, sempre a partire dalle 8.00, si svolgerà il mercato dell’antiquariato, collezionismo e curiosità a cura dell’associazione Arte & Party.

La sera del 20 agosto triplo appuntamento. In piazza Eroi Taggesi si esibiranno gli Oronero, oltre due ore di spettacolo in compagnia dei pezzi più famosi di Luciano Ligabue. In questi anni la band tributo ha solcato i palchi di tutto il nord Italia diventando una vera e propria icona delle serate estive. Mentre ad Arma, in piazza Tiziano Chierotti ci sarà una sfilata cinofila non competitiva con giochi per bambini e cani dal titolo “Gio…can…do con Ubac”.

Mentre sul lungomare, in via Lido, per la rassegna cinematografica “La Piazza si fa Cinema”, verrà proiettato il film “Tutti per uno, uno per tutti”, un’avventura con protagonisti i tre Moschettieri.

L’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte: “Ci apprestiamo a vivere una settimana intensa di eventi e manifestazioni. Voglio ringraziare gli uffici, le associazioni, le band, gli artisti e i commercianti per la collaborazione e il grande lavoro che ci hanno permesso di proporre un calendario ricco e di qualità. Speriamo sia di gradimento per tutti i cittadini e i turisti.”