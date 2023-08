Escursione naturalistica notturna alla scoperta dell’affascinante mondo dei pipistrelli, animali sensibili e importanti indicatori di salute della natura. L’appuntamento è per sabato 26 agosto, alle ore 20.30, all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

Spesso visti come porta sfortuna, i pipistrelli sono in realtà animali straordinari, da rispettare e proteggere. Lungo i sentieri dell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio andremo alla scoperta di questi “mammiferi alati”, fra storie, miti, leggende; immersi nel buio del bosco conosceremo gli incredibili adattamenti, la loro biologia e i comportamenti che rendono i chirotteri davvero unici.

L’escursione notturna condotta dalle guide dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo, con il patrocinio dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e del Comune di Isola Sant’Antonio, sarà anche occasione per presentare gli interventi condotti nell’area a sostegno di questi animali e per ricordare le azioni di monitoraggio effettuate in collaborazione con l’Associazione Chirosphera, che si dedica allo studio dei chirotteri anche all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

In caso di forte maltempo l’escursione sarà annullata.

Nell’area non sono ammessi i cani.

Prenotazione necessaria entro le ore 15.00 di venerdì 25 agosto 2023.

Durata: 2 ore circa

Difficoltà: il percorso non presenta pendenze e si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità.

Contributo: Adulti: 10 € (contributo escursione) + 10 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT), bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 10 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione. La tessera associativa è valida fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che l’intero contributo per l’evento sosterrà l’Associazione Naturalistica Codibugnolo nel mantenimento e nella gestione dell’area!

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un’escursione in natura, una torcia elettrica. Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull’equipaggiamento tecnico necessario che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

Per informazioni e prenotazioni: Daniela 333 2648723, codibugnolo@hotmail.it, www.associazionecodibugnolo.it