Nel primo pomeriggio dell’8 agosto, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Novi Ligure e della Stazione di Serravalle Scrivia sono intervenuti presso un locale supermercato in quanto la vigilanza aveva segnalato un furto appena commesso all’interno del parcheggio sotterraneo in danno di una donna che stava caricando la spesa in auto.

Nella circostanza, un’autovettura si era avvicinata alla vittima e il passeggero aveva lanciato una monetina a terra, avvisando la donna che aveva perso qualcosa. Approfittando del diversivo, riusciva ad aprire la portiera lato passeggero e ad asportare la borsa della vittima appoggiata sul sedile, contenente borsello, cellulare ed effetti personali, risalendo subito sulla macchina dove lo aspettava il complice per darsi alla fuga.

Dall’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a identificare l’autovettura degli autori del reato, che veniva individuata e bloccata poco dopo in un parcheggio, con a bordo uno dei due malviventi, ancora in possesso della borsa della donna. Sono tuttora in corso le ricerche del complice, mentre l’auto utilizzata per il furto, risultata da confiscare perché fittiziamente intestata, è stata collocata in una depositeria autorizzata.

L’uomo fermato, un 35enne sudamericano del torinese gravato da numerosi precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato e, dopo una notte in camera di sicurezza, è stato giudicato per direttissima presso il Tribunale di Alessandria, che l’ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa, con pena sospesa, ed è stato rimesso in libertà. Inoltre, su richiesta dei Carabinieri, il Questore di Alessandria ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio dai comuni di Serravalle Scrivia e Novi Ligure per tre anni.