Una bella notizia per Diano Marina: Le serate a cura Gianni Rossi – già calendarizzate per i mesi di luglio e agosto e annullate dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi per motivi di ordine pubblico – acquistano una nuova veste. “Balliamoci l’estate” lascia infatti spazio ad altre iniziative che diventano un’occasione di incontro per un pubblico ancora più ampio e variegato, nel rispetto della sicurezza della collettività e della legittima voglia di svago e di divertimento di turisti e residenti.

A partire da questo venerdì lo showman Gianni Rossi torna sul Molo delle Tartarughe con “Canta che ti passa”, il momento musicale dedicato ai grandi classici da cantare tutti insieme leggendo il testo sul maxischermo. Lunedì 14 agosto, sempre alle 21.30, arriva “Riviera Revival”, un nuovo format che prevede due ore e mezza di intrattenimento dedicato alla migliore musica degli anni ’70, ’80 e ’90. Pensati per un pubblico di tutte le età, “Canta che ti passa” e “Riviera Revival” hanno l’obiettivo di coinvolgere intere generazioni che si daranno appuntamento alle 21.30 sul Molo delle Tartarughe il lunedì e il venerdì fino a metà settembre.