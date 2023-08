Si sta concludendo l’emergenza nel comune di Ceriana, interessato in questi giorni da un esteso fronte di fuoco. Gli incendi sono in fase di bonifica e in serata è previsto il via libera al rientro nelle loro abitazioni delle persone sfollate in via precauzionale. Nella notte sarà comunque garantito un presidio di controllo nella zona coinvolta dalle fiamme, gestito da vigili del fuoco e volontari.

Correlati