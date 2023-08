Anche questo primo fine settimana di agosto i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno continuato a vigilare sul territorio per garantire un’estate tranquilla. I servizi di controllo, per incrementare la sicurezza nei luoghi di villeggiatura, anche in ragione della maggiore presenza di turisti che in questo periodo stanno affollando i Comuni della riviera e i borghi dell’entroterra.

Oltre 118 sono state le pattuglie dei Carabinieri impegnate su tutto il territorio della provincia di Imperia tra venerdì e domenica, anche con militari a piedi ed in bici, nei centri turistici più frequentati e lungo le ciclabili, con 106 posti di controllo che hanno permesso di identificare 504 persone, tra cui 176 stranieri, e controllare 396 veicoli.

Nonostante le molteplici attività di sensibilizzazione, continua ad essere molto alto il numero delle violazioni al Codice della Strada; sono state rilevate ben 21 violazioni gravi e tra queste vale la pena di segnalare:

6 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, tutte con livelli di presenza di alcool nel sangue tali da far scattare la denuncia penale;

7 patenti di guida ritirate, tra cui alcune per guida pericolosa dovuta a sorpassi azzardati o manovre comunque imprudenti;

7 veicoli sottoposti a sequestro o con fermo amministrativo.

Ancora molto alto il numero (otto) degli incidenti stradali rilevati, di cui 6 con feriti, segno che gli automobilisti che percorrono la provincia sono sempre più distratti.

Tra le guide in stato di ebbrezza contestate, una ha riguardato un giovane ventenne neopatentato nato e residente nel Principato di Monaco che ad Ospedaletti non aveva ottemperato all’alt, procedendo la marcia a forte velocità in direzione di Ventimiglia. Inseguito e fermato nella cittadina intemelia nei pressi di Corso Genova, una volta sottoposto all’etilometro è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso superiore a due volte il limite consentito. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il giovane era privo di patente di guida, nonché in possesso di quasi tre grammi di hashish.

Durante i servizi preventivi alle aree della “Movida” della provincia, oltre 30 sono stati i locali controllati e sono state inoltre eseguite diverse perquisizioni personali a giovani sospetti e tra Imperia, Diano Marina, Sanremo e Bordighera, sono stati sequestrati oltre 20 grammi di hashish per uso personale a 6 giovani. Sono infine state 4 le sanzioni amministrative per ubriachezza contestate ad altrettanti avventori.

Nella settimana appena trascorsa sono state tentate e purtroppo in due circostanze sono state portate a compimento, alcune truffe in danno di persone anziane. Per tale motivo questa è l’occasione per ribadire che nessun Carabiniere o presunto tale può chiedere la consegna di denaro o gioielli a garanzia di ipotetici eventi compiuti da familiari. Qualora questo dovesse accadere, vi invitiamo a chiamare il Numero Unico di Emergenza (112) per segnalare l’episodio ed una pattuglia in uniforme verrà subito a fornirvi assistenza.