I BIRKIN TREE non hanno bisogno di presentazioni. Nel corso deei loro 40 nni di carriera hanno tenuto più di 2000 concerti in Italia e in Europa e sono l’unica formazione italiana ad esibirsi regolarmente in Irlanda, dove hanno suonato in alcuni tra i più importanti festival, tra cui Feakle Festival, Master of Tradition ecc.

Saranno mercoledì 9 AGOSTO A Dolcedo con lo spettacolo “BIRKIN TREE 4.02 nell’ambito della rassegna “Per le vie del Borgo”, organizzata dall’Amministrazione Comunale. Saranno alle ore 21 nella Piazzetta S.Tommaso, con ingresso ad offerta libera.

4.0 celebra il quarantesimo anniversario della più famosa band di musica irlandese in Italia e segna allo stesso tempo una pietra miliare nella storia del progetto artistico dei Birkin Tree, che negli anni si è rinnovato nella line up e nei contenuti musicali ed è ora saldamente proiettato nel futuro.

I musicisti hanno ulteriormente approfondito lo studio, la ricerca e la riflessione sul linguaggio musicale della musica irlandese, e hanno collaborato negli ultimi anni con alcuni dei più importanti artisti d’Irlanda come Martin Hayes ecc.

Il gruppo presenterà un concerto di grande impatto e suggestione, in cui verrà proposta la musica tradizionale irlandese nella sua ampia varietà e diversità, partendo da canzoni e musiche strumentali appartenenti al repertorio antico, fino ad arrivare a musiche di recente composizione, anche da parte di alcuni dei membri del gruppo

I Birkin Tree si sono esibiti in trasmissioni radiofoniche e televisive sulle reti Rai, su la Radio Svizzera, in Irlanda su RTE, Radio Kerry e Clare FM, oltre ad essersi esibiti con alcuni tra i più importanti musicisti irlandesi e nel giugno 2022 la formazione si è esibita nel Ravenna Festival insieme a importantissimi ospiti irlandesi tra cui la superstar Martin Hayes.

La Band ha pubblicato sei dischi ottenendo lusinghiere recensioni e importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata europea e americana.

Il gruppo è composto da Laura Torterolo – voce e chitarra, Tom Stearn voce – chitarra, bouzouki Fabio Rinaudo – uilleann pipes, whistleMichel Balatti – flauto traverso irlandese, whistle,Luca Rapazzini violino.