La grande canzone d’autore è protagonista a Diano Marina per l’ottava e ultima serata del 12° Emd Festival, la rassegna estiva che si contraddistingue da sempre per la varietà di forme d’arte e di generi musicali in cartellone. Domani, sabato 26 agosto (ore 21.30), a Villa Scarsella va in scena un inedito per il ponente ligure: un tributo a Fabrizio De André in versione sinfonica.

“Il mare, un elemento unico: separa e unisce. Nel suo ruolo di separare, stimola la nostra fantasia, quando invece unisce, ci mette in rapporto costante con la realtà”. Questa frase dello stesso De Andrè spiega la scelta del repertorio per l’omaggio al grande cantautore genovese. Sul palco l’Ensemble Dodecacellos, diretto dal maestro Andrea Albertini, per il terzo appuntamento Emd della settimana dopo la serata dedicata ad Ennio Morricone e l‘operetta Cin Ci Là, con oltre cinquecento spettatori complessivi.

Fabrizio De Andrè Sinfonico è il titolo di uno spettacolo in cui alla bellezza struggente delle più apprezzate canzoni dell’artista genovesesi aggiungono la magìa dell’esecuzione per soli violoncelli e la particolarità delle trascrizioni predisposte da Albertini per il sua formazione. “Non so se l’autore avrebbe apprezzato questo progetto – afferma lo stesso Albertini -, ma sono certo che ne sarebbe stato incuriosito. Non dimentichiamoci del suo disco con la London Simphony Orchestra, registrato, diciamo così, a distanza, ma significativo del fatto che Fabrizio conoscesse e apprezzasse la musica sinfonica. Al centro della poesia e della musica di De André hanno trovato posto il mare, la Liguria, Genova con i suoi emarginati e i diversi, quelli che la “buona società”, a cui la sua stessa famiglia peraltro apparteneva, preferiva evitare e sulle cui sofferenze preferiva chiudere gli occhi”. Fabrizio ha invece dato loro cittadinanza piena, come ci ricordano La canzone di Marinella, Via del campo, Bocca di rosa, per citare alcune tra le più datate, che saranno eseguite durante il concerto, accanto a quelle più recenti come A dumenega e Khorakhanè, empaticamente interpretate dalla voce solista di Andrea Filippi, veneto, oggi uno dei principali esperti della poesia musicale di De Andrè. Non mancheranno canzoni tratte dall’album Non al denaro, non all’amore né al cielo, ispirato all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, e da La buona novella, che attinge ai Vangeli apocrifi, inoltre due brani puramente musicali a tinta acquerello, dove il cielo della Liguria la fà veramente da padrone, come Nuvole e Folaghe, che permettono di apprezzare appieno la straordinaria versatilità dei violoncelli. Immagini e video proiettati sul grande schermo e la recitazione di poesie che hanno ispirato De André ella stesura dei suoi capolavori, con la recitazione di Maria Paola Bidone, completeranno l’affresco che regalerà grandi emozioni al pubblico di Villa Scarsella.

Biglietti. Già numerosi sono i biglietti acquistati – senza supplemento – in prevendita. I tagliandi per godersi comodamente la serata sono in vendita presso l’ufficio di via Cavour 30, Diano Marina, dalle ore 9.30 alle 12.30. E’ possibile prenotazioni telefonicamente, via whatsapp (cell. 370.3507641) ed e-mail (info@emdfestival.it). Posto unico: 15 euro (ridotto under 14: 10 euro).

Organizzazione. L’Emd Festival è curato dall’Associazione Ritorno all’Opera, che si avvale della collaborazione dell’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, del sostegno del Comune di Diano Marina e del patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.





I PROTAGONISTI DELLA SERATA

Dodecacellos. L’ensemble di violoncelli Dodecacellos è una formazione da camera che ha debuttato nel 2010 in occasione della serata conclusiva di Perosiana, festival di musica sacra, insieme al grande attore Ugo Pagliai. L’idea del maestro Andrea Albertini, fondatore e direttore dell’ensemble, è stata quella di creare un gruppo che diffonda musica colta attraverso trascrizioni per il più affascinante tra gli strumenti ad arco. Il repertorio abbraccia tutta la storia della musica, dal binomio barocco Bach-Haendel sino ai giorni nostri (Rota, Piazzolla, Morricone, ecc.). Albertini, poliedrico musicista che collabora con numerosi artisti e sa dare il meglio di sé anche sul palco come presentatore, è altresì il creatore dell’ensemble Le Muse, protagonista l’altra sera dell’Omaggio a Ennio Morricone.

Andrea Filippi. Giovane musicista e cantante classe 1999, Andrea Filippi, di Rovigo, si è diplomato con il massimo dei voti e lode al Conservatorio di Vicenza. Interpreta De Andrè con una timbrica unica e molto si avvicina al timbro di Faber. Con diversi progetti porta in giro per l’Italia le canzoni dello straordinario cantautore genovese, abitualmente con pubblico sempre numeroso e soddisfatto.