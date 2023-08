I Vigili del Fuoco di Tortona, ormai sono quasi indispensabili anche in campo sanitario e dove non arrivano i medici, ci pensano loro.

E’ accaduto in questi giorni, quando un giovane aveva il dito gonfio per un anello lo stringeva troppo. Aveva dolore e non riusciva a toglierlo e così ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona per cercare aiuto.

I sanitari però non sono riusciti a levarglielo e così hanno chiamato i Vigili del Fuoco di Tortona. Il capo turno dei pompieri, grazie alla sua poliennale esperienza non ha avuto alcuna remora a tagliare l’anello senza ovviamente nemmeno toccare la pelle del giovane che così ha avuto il dito liberato e il sangue è tornato a scorrere normalmente.