Pubblichiamo di seguito l’email di protesta di un nostro lettore che lamenta – per l’ennesima volta – la situazione che si presenta praticamente ogni mattina in centro. Un sistema di raccolta di cui si occupa Gestione Ambiente che continua a non funzionare. O l’azienda cerca dei correttivi o così non si può certo andare avanti e le immagini inviate dal nostro lettore sono più che eloquenti.

******************

Spett. Redazione,

inesorabilmente la nostra bella città sta subendo un degrado sempre più pesante ed è un peccato, soprattutto per quelli come noi che l’abbiamo vissuta ed ahimè la ricordiamo come una cittadina storica, bella e prospera.

Oggi vorrei mettere in evidenza una delle cose che fanno male a noi vecchi tortonesi, cioè l’immagine che può avere di Tortona il turista, il forestiero, chi viene da fuori: come potete notare dalle foto allegate, questo è lo spettacolo che si può vedere ogni mattina e non solo in pieno Centro Storico (foto 1 e 2 scattate in piazza San Simone), ma anche andando verso il Santuario della Guardia (foto 3 cattata in corso Don Orione).

I cestini per le carta sono invasi e circondati da variegati sacchetti di spazzatura, anche sei i relativi cassonetti sono a pochi metri di distanza.

Ma già, dimenticavo, i cassonetti li possono usare solo coloro che pagano il servizio di raccolta differenziata, mentre gli autori di questi scempi sono i “nuovi barbari” che abitano in città, quei personaggi ignoranti, maleducati ed ignobili che non pagano niente, non rispettano il prossimo e soprattutto persano di esseri furbi ed anche i padroni del mondo, ma in realtà sono solo dei piccoli parassiti anche un po’ schifosi.

Speriamo che i nostri dirigenti municipali intervengano in qualche modo, in fondo non è difficile confrontare la lista dei residenti con quella di chi paga la raccolta rifiuti, anche perché il cittadino responsabile ed educato comincia ad avere le cosiddette “scatole” piene di pagare anche per la feccia che sempre più invade la Nostra Città.

Cordiali saluti

Mauro L.