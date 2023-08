Nella mattinata odierna, il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo ed il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Imperia – Savona Pietro Nicola Principato hanno sottoscritto l’Accordo attuativo per l’istituzione del Presidio territoriale unitario che, in attuazione del Protocollo di Intesa del 20 ottobre 2022 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituisce un gruppo di lavoro misto con il compito di supportare le Amministrazioni Locali della provincia che gestiscono interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – P.N.R.R.

Con l’accordo siglato in Prefettura si dà quindi avvio, dopo l’iter istruttorio compiuto tra i due Uffici dello Stato, all’attuazione di un programma già calendarizzato tra le parti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel documento. In particolare, il presidio avrà il compito di svolgere un’attenta azione di monitoraggio delle attività dei comuni dell’imperiese ricadenti nell’ambito degli interventi finanziati con il PNRR.

A tale riguardo, l’organismo avrà anche il compito di coadiuvare gli Enti locali sui quali, secondo competenza, Prefettura e Ragioneria Territoriale dello stato eserciteranno un’azione di controllo in ordine ai progetti finanziati.

In tale direzione, particolare rilievo assumono le attività di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento con verifiche formali e puntuali su tutta la documentazione contabile prodotta e anche su controlli a campione sulle singole iniziative.

All’incontro era presente il Tenente Colonnello Niccolò Francalanci del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, atteso il particolare rilievo che assumono le azioni di prevenzione e contrasto alle frodi nonché quelle circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e alle verifiche sull’osservanza del divieto del doppio finanziamento.

Sul punto, è stato evidenziato che il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia ha già sottoscritto con alcuni comuni della provincia appositi protocolli d’intesa, volti a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio.

Il Presidio Territorio Unitario assicurerà, inoltre, l’espletamento dei controlli antimafia al fine di prevenire eventuali tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi progettuali finanziati dal PNRR.

È stato inoltre condiviso con la Ragioneria Territoriale dello Stato l’opportunità di attivare con i comuni interessati appositi incontri formativi.