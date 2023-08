Con l’avvicinarsi della fine della stagione estiva, il Museo Civico del Lucus Bormani ha in programma una conclusione del calendario estivo ricco di eventi.

Giovedì 24 agosto, a partire dalle ore 15.00, il Museo dedicherà il pomeriggio ai suoi visitatori più giovani e alle loro famiglie con il laboratorio ludico-didattico “Giochiamo con la Storia!”. I piccoli e grandi partecipanti potranno rivivere in prima persona le abitudini e i segreti della vita quotidiana dell’antica Roma, cimentandosi in attività pratiche e esperienziali incentrate sul mondo dei giochi del mondo dell’infanzia e degli adulti. I partecipanti avranno modo di rivivere e sperimentare i passatempi dei Romani attraverso ricostruzioni, sfide e spiegazioni fornite dallo staff del Museo in abito storico, che accompagnerà le famiglie in un viaggio di oltre duemila anni.

Un diverso tipo di viaggio, alla scoperta dei sapori e dei vini della Liguria, accompagnerà invece i visitatori del Museo nella serata di venerdì 25 agosto, alle ore 18.00, con l’attesa ripresa dell’evento “Brindando… con Diana”, l’aperitivo al Museo tra storia e degustazione.

I visitatori potranno passeggiare nelle sale sorseggiando i pregiati vini offerti dall’Azienda Agricola San Martino di Dolcedo, proposti dalle esperte mani dei sommelier della Delegazione di Imperia e Savona della FISAR (Federazione Italiana Sommelier) coordinati dalla sommelier Rosella Porcella, avendo modo di ammirare i reperti esposti provenienti dall’antico Lucus Bormani e approfondendo in particolare la storia del vino, attraverso i manufatti storici legati al suo trasporto e alla sua degustazione (anfore, coppe, brocche).

L’iniziativa è stata organizzata come di consueto in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per gli eventi è gradita la prenotazione al n. telefonico 0183.497621 o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it.

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17