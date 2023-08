Nel pomeriggio del 29 luglio gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo hanno tratto in arresto, nella provincia di Cuneo, un giovane di 21 anni di Sanremo.

Il giovane, milanese di origine, ma dimorante a Sanremo, si era reso autore, insieme ad altri coetanei ed in particolare nell’anno 2021, di furti di decine di scooter nella città di Sanremo. Gli stessi agivano, spesso nelle ore serali e notturne, sempre con lo stesso modus operandi, ossia: nel posto in cui avrebbero agito si recavano almeno un paio di persone a bordo di uno scooter, forzavano il nottolino del motoveicolo individuato, lo accendevano collegando i fili e poi andavano via in sella ai due scooter.

Per i fatti contestati al ventunenne veniva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione al fine di espiare la pena detentiva di tre anni di reclusione.

Il giovane veniva tratto in arresto dagli operatori della Sezione Investigativa mentre si trovava presso una Comunità nella città di Saluzzo e veniva condotto presso la Casa Circondariale di Cuneo.