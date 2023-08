Gli operatori della “Squadra Volante” del Commissariato di P.S. di Sanremo, alle ore 22.00 di domenica 30 luglio 2023, a seguito di segnalazione 112 NUE, si recavano in Corso Garibaldi, nei pressi della struttura denominata “Palafiori”.

Gli operatori, giunti sul posto apprendevano che il soggetto segnalato si era allontanato, ma le ricerche, immediatamente intraprese, permettevano di identificarlo poco dopo: si trattava di un italiano di sessant’anni, nato a Torino ma attualmente senza una fissa dimora, in possesso di documento di identità, corrispondente alle descrizioni rese.

Il predetto, condotto negli uffici del Commissariato, da accertamenti esperiti, risultava ricercato per un arresto, ai fini di consegna ai sensi della Legge 69/05; veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dal quale risultava la esatta corrispondenza alla persona ricercata. Da ulteriori approfondimenti risultavano a suo carico, oltre ai pregiudizi penali, anche numerosi precedenti di polizia.

Veniva quindi coinvolto il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che confermava l’attualità del mandato, pertanto, il personale della squadra volante intervenuto, procedeva all’arresto di iniziativa del soggetto per il reato di omicidio colposo per fatti accaduti in Romania e lo conduceva presso la Casa Circondariale di Sanremo.