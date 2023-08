Un incendio è divampato oggi, venerdì 25 agosto, nei boschetti del Curone, lungo la riva destra del Torrente nei pressi della cascina Santa Brigida, detta Ligusej.

Le cause come sempre succede in questa casi non sono state appurate ma l’intervento dei vigili di Tortona, seppur tempestiva non ha impedito che andasse distrutta un’area di seimila mq.

Sotto un’altra immagine dell’intervento dei pompieri.