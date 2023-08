Un bagliore alle sei del mattino di oggi venerdì 25 agosto e una nuvola di fumo nero che si alza nel cielo fino a quando non albeggia. Molti tortonesi escono sui balconi per cercare di capire cos sta succedendo. Sale il timore e l’allarme chele fiamme possano raggiungere altre abitazioni, mentre la temperatura,. anche a causa dell’incendio, si fa sempre più elevata.

E’ accaduto in via Cabruna, nel quartiere di San Bernardino, a breve distanza da via Caduti della Libertà, quando, secondo la prima sommaria ricostruzione si è verificato un incendio all’interno del garage all’interno di una villetta che vede nella foto in alto che ci è stata inviata da una gentile lettrice al 3394501161 via whatsapp.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona che hanno subito domato le fiamme evitando che potessero propagarsi alle abitazioni circostanti ma prima ancora che potessero danneggiare ulteriormente l’abitazione che peraltro ha subito ingenti danni, oltre all’auto (a quanto pare una mercedes) che è andata completamente4 distrutta.

Il fumo che si è levato in cielo, come potete vedere dall’immagine sotto ha fatto veramente paura agli abitanti.