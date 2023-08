È con soddisfazione che il Distretto del Novese annuncia la fase finale della prima edizione della call di arte urbana “Corto Circuito Creativo”, che porterà a realizzare le opere d’arte risultate vincitrici, tutte incentrate sul tema del cuore. Questa iniziativa trasformerà gli spazi urbani in una celebrazione visiva dell’amore per il territorio romantico del basso Piemonte, in un vero e proprio museo a cielo aperto che ogni anno si arricchirà di nuove opere.

Dopo la votazione popolare su Instagram, si è espressa la giuria tecnica che ha contribuito per il restante 50%.

La giuria tecnica, composta da: Andrea Antoni (conosciuto online come @stailuan, Art Director freelance, con oltre 70 mila follower su IG), Luca Caputo (Direttore Generale “Destination Verona&Garda Foundation”), Barbara Perrone (travel writer e content creator), Dario Ujetto (Co-fondatore Artàporter), Riccardo Vitale (direttore del Forte di Gavi e del Castello di Moncalieri), Cristina Zannier (social media manager del comune di Grado – Coordinatrice del Tavolo Nazionale Turismo di Pa Social), ha scelto con cura le opere per il loro impatto visivo e la capacità di catturare l’essenza romantica del territorio.

La sommatoria dei voti (giuria popolare e giuria tecnica) ha decretato vincitrici le seguenti opere:

“Bacio novese” (opera 27) di Claudio Ruax –@ruax_art : quest’opera vede protagonista un bacio come un saluto pieno di carezze o di distanza, non ci è dato sapere e sullo sfondo in lontananza il profilo delle terre novesi richiama la loro presenza.”





“Cuore AI” (opera 25) di Sara Eynard-“collettivo artistico digitale” del Corso di Digital Strategist del Corso Digital Strategist dell’Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie della informazione e della comunicazione di Torino. Per la realizzazione dell’opera grafica è stato utilizzato il sistema di Intelligenza Artificiale Midjourney.

“LOVE IS KEY” (opera 19) di Manuel Giacometti –@manuelgiacomettiart. L’opera rappresenta fa parte di un progetto nato nel 2020 chiamato storia d’amore itinerante. Nei soggetti di Giacometti “IL CUORE” e’ da sempre protagonista ed all’interno lo slogan che contraddistingue l’artista le sue opere. Love is key.

“Problem Heart” (opera 16) di Christian Grimaldi – allievo del 3° anno di grafica del centro di Formazione Professionale Cnos-Fap Valdocco di Torino. L’opera rappresenta un cuore cartoon che evoca lo stile delle illustrazioni NFT. un cuore simpatico ma amareggiato, sulle tonalità del verde per rappresentare la natura.

“Le opere vincitrici di Corto Circuito Creativo incarnano l’anima romantica e l’amore profondo che caratterizzano il nostro territorio. Queste opere ci ricordano che l’arte può raccontare storie che vanno oltre le parole, ispirando un legame più profondo tra la comunità e il luogo in cui viviamo e con le prossime edizioni questa storia romantica itinerante viaggerà in altri comuni del territorio”, afferma Rocchino Muliere, il Presidente del Distretto del Novese.

Gli artisti hanno scelto tra i diversi muri candidati dai comuni del Distretto del Novese quelli più adatti alla realizzazione della propria opera.

Si partirà da Sardigliano con la realizzazione dell’opera di Manuel Giacometti negli ultimi giorni di agosto, a seguire Montaldeo, Bosco Marengo e Gavi. Nelle pagine social del Distretto ci sarà il racconto delle diverse fasi di realizzazione. L’opera sarà realizzata presso l’immobile di proprietà comunale sito in Via Marconi n.2. afferma il Sindaco Renato Galardini e prosegue “siamo orgogliosi che dopo Tirana una nuova opera di Manuel Giacometti venga realizzata a Sardigliano, facendo così rientrare anche il nostro comune nel circuito internazionale delle opere dell’artista trevigiano, grazie all’iniziativa nessa a punto dal Distretto del Novese a cui abbiamo aderito subito con entusiasmo”.

Le opere verranno, poi, inserite nella app Visit Distretto del Novese e offriranno al pubblico una nuova l’opportunità di immergersi nell’arte e nell’atmosfera romantica del territorio del basso Piemonte su cui, il Distretto del Novese, è impegnato, da diversi anni, nella sua valorizzazione.

Alle quattro opere premiate dalla giuria si aggiunge una menzione speciale che il Comune di Pasturana ha voluto attribuire all’opera 15 “La Natura è Amore” di Patrizia Borromeo. “Questa opera molto dinamica è riuscita a cattura l’energia pulsante del territorio e a rappresentare il legame profondo con la comunità” ha commentato il Sindaco Massimo Subbrero. L’artista donerà la tela originale al Comune e una sua riproduzione sarà posizionata presso un immobile di proprietà comunale presso l’Area Verde in Piazza Trattati di Roma, ben visibile a tutti.

L’iniziativa “Corto Circuito Creativo” è stata ideata e promossa dal Distretto del Novese grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria tramite il bando Terre Belle.

ABSTRACT DELL’ARTISTA MANUEL GIACOMETTI

Manuel Giacometti nasce il 1 luglio 1976 a Treviso. L’incontro in giovane età con i graffiti, gli permette di scoprire la passione per l’arte e di vestire ben presto i panni del writer ma anche di decidere, nel Gennaio 2008, di tramutare un’arte del tutto personale, nella realizzazione di opere per il pubblico. Hanno così inizio le sue esposizioni presso i principali locali della provincia che riscuotono immediatamente un grande successo. Partecipa dunque a numerose collettive e concorsi d’arte, dove è in grado di classificarsi ai primi posti e apparire successivamente in numerose riviste, telegiornali e quotidiani locali e nazionali. In un crescendo di eventi, prende parte a molteplici fiere dell’arte, per poi tornare nuovamente a dipingere in strada e prestare il suo intervento a rinomati eventi di Street Art nazionali ed internazionali. La sua tecnica? L’utilizzo dello spray su qualsiasi tipo di superficie. Nonostante la generalizzazione che tale tecnica potrebbe portare con sè, i tratti che risultano comuni a qualsiasi ritratto per esempio, diventano singolari nelle immagini realizzate da Giacometti. Si tratti dunque di gente famosa o comune, di ritratto o quadro di altro tipo, l’opera realizzata da Giacometti assume sempre un tono personale e si assicura di dare la giusta rilevanza al soggetto, qualsiasi esso sia. Ne consegue dunque che ogni rappresentazione da lui realizzata, non si limiti ad essere un’istantanea di un’immagine, quanto di un vissuto in grado di scaturire un’emozione nello spettatore. Negli ultimi anni l’evoluzione artistica e le esperienze l’hanno portato a dedicarsi sempre più frequentemente a riqualificazioni urbane attraverso l’arte spesso in collaborazione con comuni ed enti pubblici. Il passo e’ stato breve: dalle riqualificazioni urbane a l’abbellimento di spazi aziendali e privati per differenziarsi dalla massa.

CONTATTI PER LA STAMPA

Distretto del Novese

Via Gramsci 11-15067 Novi Ligure

Barbara Gramolotti|info@distrettonovese.it

Tel.+39 335 539 2548

Web https://www.distrettonovese.it