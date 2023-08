Con l’aperitivo al Museo “Brindando con Diana!”, concluso con successo il venerdì sera appena passato, la stagione estiva del Museo Civico del Lucus Bormani volge al termine.

Il bilancio delle attività e la partecipazione dei visitatori è stato senz’altro positivo, con un successo per tutte le iniziative serali e pomeridiane che sono state organizzate in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e lo staff scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

I laboratori didattici hanno registrato sistematicamente una grande affluenza di ragazzi e famiglie, che sono rimasti affascinati dagli appuntamenti con “Giochiamo con la Storia!”, dove hanno potuto riscoprire e toccare con mano il mondo dei giochi e dei passatempi del mondo romano.

Anche le passeggiate serali nel centro di Diano del Progetto “Extra Omnes” hanno visto un ampio numero di visitatori, conquistati dalla storia e dai luoghi chiave del centro storico della Città degli Aranci, spaziando dal monumento dedicato ad Andrea Rossi sino alla Chiesa e Oratorio della SS. Annunziata.

La serata di “Brindando con Diana”, organizzata in collaborazione con la delegazione di Imperia e Savona della FISAR, con una selezione di vini liguri messi generosamente a disposizione dall’Azienda Agricola San Martino di Dolcedo, ha chiuso positivamente quest’esperienza estiva, riprendendo così una tradizionale apertura speciale non più organizzata da prima dell’Emergenza Sanitaria e che solo in questi giorni ha avuto modo di riprendere regolarmente, tornando a far parte degli appuntamenti estivi fissi del Museo Civico del Lucus Bormani.

A partire da venerdì 1 settembre, il Museo ricomincerà ad osservare l’orario invernale regolare, con le aperture organizzate a partire dal martedì dalle 9 alle 14, mercoledì e venerdì dalle 9-12 e 15-17 e sabato dalle 10-12 e 15-17, preparandosi per l’imminente ripresa delle scuole e per i nuovi eventi della stagione autunnale.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00.

