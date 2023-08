La settimana scorsa, una 74enne di San Salvatore Monferrato, dopo essere uscita dall’ufficio postale di Mirabello, rinveniva 1.050 euro in banconote da cinquanta e decideva di portarli immediatamente presso la Stazione dei Carabinieri di Occimiano, che si attivavano per rintracciare il legittimo proprietario. Gli accertamenti consentivano di individuare un 59enne di San Salvatore che era stato poco prima all’ufficio postale di Mirabello, dove aveva smarrito la pensione, e che si era già rivolto ai Carabinieri di San Salvatore per denunciare l’accaduto. I Carabinieri di Occimiano hanno così riconsegnato al pensionato l’intero importo della pensione perduta. Una storia a lieto fine, grazie alla correttezza e al valore umano della signora che, dopo avere trovato il denaro, non ha esitato a rivolgersi ai Carabinieri affinché fosse restituito allo sfortunato proprietario

Correlati