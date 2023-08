Fioccano le proteste a Tortona e sui Social per la tassa sui Rifiuti ma da Gestione Ambiente non arriva ancora alcuna risposta. Intanto riportiamo di seguito alcune lamentele e frasi apparse di recente sui Social.

***************

Buongiorno o visto il post del signore che si lamentava della bollette della spazzatura vorrei dirle che non è il solo e una vergogna. Sono indignata

Bisognerebbe non pagare le bollette in massa. Hanno proprio esagerato!

Ormai la Spazzatura …è diventata un BUSINESS.

Io sono sola e dopo tutte le rassicurazioni che si paga in base ai componenti della famiglia ho pagato molto dì più. Una presa in giro. Preciso che non vivo in un condominio e la mia casa è di 70 mq.

Occorrerebbe fare una petizione e euna manifestazione x protestare…

Si in effetti io ho una casa singola. Il mio vicino cin casa doppio e alto ( che non sto a dichiarare) paga molto meno di me!!!! Come lo spiegano? Non si sa…

Si e poi lasci un sacco extra sopra il bidone non lo ritirano, siamo in 2 più un bambino , quindi pannolini ec ec più 2 animali e c hanno dato un bidone da 120 LT con un ritiro ogni 3 settimane…