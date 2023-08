Lunedì 21 Agosto 2023 alle ore 21 presso la Piazzetta Via Antico Ospizio Imperia

Donatella Alfonso presenta il suo libro

Manuale per ogni candidatura. Ad uso di aspiranti al mondo politico, in tutte le sue forme

Dialogano con l’autrice Laura Amoretti e Raffaella Ranise

Donatella Alfonso, giornalista professionista, (ha lavorato a La Repubblica, ha scritto e coordinato laCittà-Giornale di società civile, collabora alla web community Goodmorning Genova), autrice e saggista, ha raccontato storie di Resistenza e degli anni ’70, ma anche di ribelli e di periferie. Dal 12 giugno 2022 è consigliera comunale (eletta come indipendente nella lista Pd-Articolo1) al Comune di Genova.

Proprio da questa esperienza è nata l’idea di un Manuale – una lettura veloce e semiseria, tra norme da seguire, illustri precedenti storici e i mille, divertenti imprevisti di una campagna elettorale – che possa essere utile a quelle migliaia di donne e uomini che, per fortuna, in una o l’altra occasione di voto in Italia, decidono di mettersi in gioco non solo per sé stessi, ma per la comunità.

Cosa significa candidarsi? Come si fa una campagna elettorale? Il primo a scriverne fu Cicerone, ma oggi cosa devono fare donne e uomini tentati dai meccanismi di rappresentanza? È più importante avere un social media manager agguerrito o qualcuno che ti parcheggi la macchina? Cosa significa essere incandidabile o ineleggibile? Una volta eletti, di quanto vi cambia la vita? Molti i consigli utili per prepararsi a tutto: dall’avere una sciarpa con sé (sia per identificarsi politicamente, sia per difendersi dall’aria condizionata che dal calo di voce); dal rischio di vivere il mese di campagna elettorale, nutrendosi di tartine e prosecco; fino ad arrivare al momento cruciale delle elezioni.

L’evento è stato realizzato dall’Associazione ApertaMente Imperia, con il sostegno della Libreria Ragazzi

Ingresso libero