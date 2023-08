Si è tenuto il 12 agosto il 7° Trofeo Club del Mare, la regata sociale dello storico circolo di Diano Marina.

Una giornata di sport e divertimento per i bambini e gli adulti che su diverse derive si sono cimentati in condizioni di vento leggero che ha comunque permesso alla giuria, capitanata da Giuseppe Tezel ed Alessandra Barberis, di far disputare due prove.

La classifica finale tra le derive con tempi compensati ha visto la vittoria di Andrea Arasio, secondo piazzamento per il nostro Direttore Sportivo, Diego Negri, in equipaggio con il piccolo Lorenzo Dall’Ava, terzo classificato Massimo Tartarini.

Tra i bimbi dell’Optimist il podio è andato ad Antonio Nuzzo, primo classificato, Federico Macrì, secondo, e Francesco Pellegrino, terzo.

Premi speciali sono stati assegnati ad Antonio Nuzzo che, come miglior timoniere Optimist, ha vinto il challenge Toro e a Giulio Macrì, classe 2015, che ha vinto il premio “Velista più giovane”, messo in palio dal Lions Club di Diano Marina e consegnato dalla presidente Giovanna Blengino e dall’addetta stampa Gloria Crivelli.

Così il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Una giornata di sport e divertimento che ha visto tanti sorrisi. Ringrazio la giuria, composta da Giuseppe Tezel e Alessandra Barberis, che collabora sempre fattivamente con noi”.