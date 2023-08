Teatro No Limits: tre spettacoli audiodescritti nella stagione del Civico

Dal 12 settembre presso la biglietteria del Teatro, è possibile per gli abbonati della stagione 22-23 confermare il proprio posto per la nuova stagione del Teatro Civico organizzata dal Comune di Tortona insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo e acquistare i biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento. Per i nuovi abbonati a posto fisso la biglietteria è a disposizione dal 19 settembre, mentre per gli abbonati a scelta a 6 spettacoli dal 26 settembre. La vendita dei singoli biglietti è disponibile dal 3 ottobre. Le vendite online sul sito www.vivaticket.it partono contestualmente alle date della biglietteria tranne che per le conferme che devono essere effettuate in biglietteria.

La stagione in partenza il 19 ottobre, prosegue fino al 12 aprile con 10 spettacoli in abbonamento ai quali si aggiungono il concerto di Antonella Ruggiero e due spettacoli per le famiglie.

Teatro No Limits

A partire dalla stagione 23-24 la Fondazione Piemonte dal vivo si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile e in quest’ottica sostiene il progetto Teatro No Limits, promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì. L’iniziativa porta l’audiodescrizione a teatro e consente al pubblico non vedente e ipovedente di assistere pienamente agli spettacoli, rendendo “visibili” scene, costumi, cambi luce, movimenti degli attori e ogni altro elemento silenzioso della messa in scena, abbattendo la barriera del buio.

Per la stagione 2023/2024 sono tre gli spettacoli del Teatro Civico che saranno audiodescritti: Who am I (19/10), Le nostre anime di notte (18/01), L’anatra all’arancia (16/02).

Gli spettacoli audiodescritti devono essere prenotati attraverso il numero whatsapp 3282435950. È previsto un biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore.

Collaborazioni con il Fai e Abbonamento Musei

Inoltre, tutte le stagioni comunali 2023-24, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Grazie alla sinergia con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Regione Piemonte, sarà possibile visitare alcuni teatri storici del Piemonte, per consentire ai partecipanti di apprezzare il valore storico-artistico di spazi che non sono soltanto “contenitori” di spettacolo dal vivo. Agli iscritti FAI è inoltre garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli nei teatri del Circuito. Agevolazioni anche per i tesserati dell’Abbonamento Musei per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Ventennale Fondazione Piemonte dal Vivo

Le azioni di rete rientrano in un articolato progetto di valorizzazione e ricerca che accompagna Piemonte dal Vivo lungo l’intero corso del 2023, per festeggiare i vent’anni trascorsi dalla costituzione della Fondazione e culmina in autunno con un convegno sui temi del decentramento, della circuitazione e del riequilibrio territoriale in regione.

CALENDARIO STAGIONE 2023 2024



PRIMA REGIONALE

Giovedì 19 ottobre 2023 nell’ambito della rassegna diffusa WE SPEAK DANCE

WHO AM I (אניME)

Con Kibbutz Contemporary Dance Company 2

Direzione artistica Rami Be’er

Coreografia Léa Bessoudo Greck

Live Arts Management s.r.l.

Mercoledì 15 novembre 2023

FERDINANDO

di Annibale Ruccello

con Arturo Cirillo, Sabrina Scuccimarra, Anna Rita Vitolo, Riccardo Ciccarelli

regia Arturo Cirillo

Marche Teatro/Teatro Metastasio di Prato/Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Mercoledì 22 novembre 2023

GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Sergio Lamberto maestro concertatore

Sergej Rachmaninov

Romanza e Scherzo dal Quartetto n. 1 (versione per orchestra d’archi)

Frederick Delius

2 Acquerelli per archi

Ottorino Respighi

Suite n. 3 per archi da Antiche danze ed arie per liuto P 172

Robert Fuchs

Serenata n. 1 in re maggiore per archi op. 9

Orchestra Filarmonica di Torino

Martedì 5 dicembre 2023

COSÌ È (SE VI PARE)

Di Luigi Pirandello

Con Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato

E con Massimo Lello, Marco Prosperini, Maria Rosaria Carli, Roberta Rosignoli, Antonio Sarasso, Stefania Barca, Walter Cerrotta, Vicky Catalano, Giulia Paoletti

Musiche Teho Teardo

Regia di Geppy Gleijeses

Gitiesse Artisti Riuniti

Martedì 19 e mercoledì 20 dicembre 2023

L’ISPETTORE GENERALE

di Nikolaj Gogol

con Rocco Papaleo e cast in via di definizione

regia Leo Muscato

Teatro Stabile di Bolzano/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale /Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

Giovedì 11 gennaio 2024

IL COMPLEANNO

Di Harold Pinter

Traduzione di Alessandra Serra

Regia di Peter Stein

Con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini,

Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno

Tieffe Teatro Milano/TSV-Teatro Nazionale/Viola Produzioni srl

Giovedì 18 gennaio 2024

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE

Tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, pubblicato in Italia da NN Editore

adattamento e traduzione di Emanuele Aldrovandi

con Lella Costa e Elia Schilton

Regia di Serena Sinigaglia

Teatro Carcano in collaborazione con Mismaonda

Venerdì 16 febbraio 2024

L’ANATRA ALL’ARANCIA

di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon

traduzione e adattamento di Edoardo Erba

con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli

regia Claudio Greg Gregori

produzione Compagnia Moliére/Teatro Stabile di Verona

Martedì 5 e mercoledì 6 marzo 2024

LA MADRE

di Florian Zeller

con Lunetta Savino

e con Andrea Renzi, Niccolò Ferrer, Chiarastella Sorrentino

regia Marcello Cotugno

Compagnia Moliere in coproduzione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

e Accademia Perduta Romagna Teatri

Mercoledì 17 aprile 2024

NIENTE PANICO!

scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari

con Paolo Hendel

regia Gioele Dix

Agidi

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

Martedì 26 dicembre 2023 ore 18 – spettacolo per le famiglie

CARO LUPO

ideazione Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes

con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Giacomo Occhi / Nadia Milani

regia, drammaturgia e cura dell’animazione Nadia Milani

Fondazione TRG – Drogheria Rebelot

con il sostegno di Festival Mondial des Theatres de Marionnettes di Charleville Mézierès e BIBOteatro

Giovedì 4 gennaio 2024 ore 18 – musical per le famiglie

MALEFICI

Drammaturgia Dario Vergassola

Regia Manuel Renga

Con “I Muffins” Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti

Fondazione Aida in coproduzione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

Venerdì 22 e sabato 23 marzo 2024 ore 21

CONCERTO VERSATILE

Antonella Ruggiero voce

Roberto Olzer, pianoforte e organo liturgico

Roberto Colombo, vocoder e synth basso

Il programma potrebbe subire variazioni

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 tranne dove diversamente indicato.





BIGLIETTERIA TEATRO CIVICO TORTONA 2023- 2024

Prevendita abbonamenti e biglietti Teatro Civico di Tortona

Da martedì 12 settembre vendita dei biglietti degli spettacoli fuori abbonamento.

Da martedì 12 settembre a sabato 16 settembre vendita dell’Abbonamento fisso a 10 spettacoli per vecchi abbonati con la possibilità di poter mantenere lo stesso posto della stagione 2022/2023

Da martedì 19 settembre a sabato 23 settembre vendita dell’Abbonamento Fisso a 10 spettacoli per i nuovi abbonati.

Da martedì 26 settembre a sabato 30 settembre vendita dell’Abbonamento a scelta a 6 spettacoli con vincolo spettacolo di danza

Ogni persona potrà al massimo acquistare 4 abbonamenti.

Da martedì 3 ottobre vendita biglietti singoli per tutti gli spettacoli in abbonamento.

Abbonamenti

Abbonamento fisso a 10 spettacoli

Comprende: Who Am I, Ferdinando, Gli Archi Dell’orchestra Filarmonica Di Torino, Così È Se Vi Pare, L’ispettore Generale replica del 19/12, Il Compleanno, Le Nostre Anime Di Notte, Anatra All’arancia, La Madre replica del 05/03, Niente Panico!

Platea

Intero € 220,00 | Ridotto € 200,00

Palchi centrali

Intero € 200,00 | Ridotto € 180,00

Palchi laterali

Intero € 180,00 | Ridotto € 160,00

Loggione

Intero € 110,00 | Ridotto € 90,00

On line in vendita solo prezzo intero*

Abbonamento a scelta a 6 spettacoli

con vincolo spettacolo di danza Who Am I e a scelta tra Ferdinando, Gli Archi Dell’orchestra Filarmonica Di Torino, Così È Se Vi Pare, L’ispettore Generale replica del 20/12, Il Compleanno, Le Nostre Anime Di Notte, Anatra All’arancia, La Madre replica del 06/03, Niente Panico!

Platea

Intero € 138,00 | Ridotto € 126,00

Palchi centrali

Intero € 126,00 | Ridotto € 114,00

Palchi laterali

Intero € 114,00 | Ridotto € 96,00

Loggione

Intero € 72,00 | Ridotto € 54,00

Biglietti singoli

Prezzi biglietti

Platea

Intero € 25,00 | Ridotto € 23,00

Palco centrale numerato

Intero € 23,00 | Ridotto € 20,00

Palco laterale numerato

Intero € 20,00 | Ridotto € 17,00

Loggione

Intero €13,00 | Ridotto € 10,00

On line in vendita solo prezzo intero*

Prezzi biglietti spettacolo fuori abbonamento

Concerto Versatile (Antonella Ruggero)

Intero € 45,00 | Ridotto € 40,00 in ogni ordine di posti platea e palchi

Loggione Intero € 30,00 | Ridotto € 25,00

Caro Lupo, Malefici

Intero € 10,00 | Ridotto € 5,00 in ogni ordine di posti

SPETTACOLI AUDIODESCRITTI (TEATRO NO LIMITS)

Biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore. Necessaria la prenotazione al numero WhatsApp: 328 24 35 950

Riduzioni

Le riduzioni si applicano: giovani fino a 30 anni over 65 e possessori Carta d’Argento del Comune di Tortona, abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, possessori Abbonamento Musei, Iscritti FAI.

Gli allievi e docenti delle scuole di danza potranno acquistare il biglietto per lo spettacolo Who Am I ad un prezzo agevolato di € 10 esclusivamente presso la biglietteria del Teatro

Presentando l’abbonamento o la tessera hanno diritto all’acquisto del biglietto a prezzo ridotto per tutti gli spettacoli in cartellone salvo esaurimento posti disponibili.

Orari apertura biglietteria Teatro Civico

Via Ammiraglio Mirabello, 3 Tortona (Al)

Dal 12 settembre dal martedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Dal 20 ottobre dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. In caso lo spettacolo si tenga di sabato o domenica, la biglietteria sarà aperta dalle ore 17.00.

La vendita dei biglietti e degli abbonamenti sul sito www.vivaticket.it partirà contestualmente alle date della biglietteria tranne che per le conferme che dovranno essere effettuate in biglietteria.

*On line sarà applicato un diritto di prevendita.

A questo link è possibile scaricare le schede e le foto in alta risoluzione degli spettacoli in programma:

https://drive.google.com/drive/folders/1RNMM1OPTXS0dQwiF2gO103trcnvmqlQ9?usp=sharing

Ufficio Stampa Fondazione Piemonte dal Vivo

Mariateresa Forcelli | forcelli@piemontedalvivo.it|