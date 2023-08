Non solo interventi per spegnere incendi e in caso di calamità per salvare vite umane quelli effettuati dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona ma anche interventi forse di minore entità, ma per chi ama gli animali sono di vitale importanza.

Uno di questi si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 28 agosto, e ha visto i pompieri tortonesi intervenire in una cascina lungo la ex statale per Alessandria per un gatto che era caduto in un pozzo. Quest’ultimo era coperto da alcune lamiere, ma che si erano inavvertitamente spostate: il gatto ci è finito dentro dentro.

Malgrado il volo di circa dieci metri la povera bestiola era ancora viva e miagolava disperato: alla proprietaria non è rimasto altro che dare l’allarme e i Vigili del fuoco di Tortona si sono calati fino in fondo al pozzo, hanno recuperato il gatto che sembrava in buone condizioni e lo hanno consegnato sano e salvo alla proprietaria visibilmente commossa che non smetteva di ringraziarli.

Sempre nella giornata di oggi i pompieri sono intervenuti in via antico traghetto che un uomo che aveva chiuso il garage lasciando tutte le chiavi (anche quelle di casa) all’interno. Per fortuna ci hanno pensato loro a risolvere il problema.